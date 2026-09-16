Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) lance un appel au public afin d’identifier toute victime potentielle ou témoin qui aurait été en contact avec Ricardo Rosemond. L’homme de 25 ans a été arrêté le 7 août dans le cadre d’une enquête portant sur des infractions de nature sexuelle alléguées. Il est présentement détenu.

«L’individu a rencontré sa victime sur les réseaux sociaux pour ensuite agir comme son proxénète (de décembre 2025 à juin 2026), et les enquêteurs ont des raisons de croire que d’autres personnes pourraient détenir de l’information pertinente en lien avec cette enquête», relate le SPAL.

Rosemond utilisait le pseudonyme «Rico».

Toute personne détenant de l’information est invitée à communiquer avec la ligne de l’équipe intégrée en exploitation sexuelle au 450 463-7192.