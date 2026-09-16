Un lien cyclable entre Boucherville et l’île Charron reçoit l’appui de plus de huit citoyens sur dix à Boucherville, Longueuil et Saint-Bruno-de-Montarville, selon un sondage réalisé par la firme Léger à la demande de la Ville de Boucherville.

Le projet, qui permettrait notamment de faciliter l’accès au parc national des Îles-de-Boucherville, figure parmi les revendications et les engagements que le maire Jean Martel souhaite voir pris par les candidats de la présente campagne électorale.

Le sondage a été mené du 27 août au 1er septembre auprès de 1 000 personnes âgées de 18 ans et plus, dont 472 à Boucherville, 415 à Longueuil et 113 à Saint-Bruno-de-Montarville. Les résultats ont été pondérés afin de représenter les populations des trois villes, indique-t-on.

Selon les résultats dévoilés dans un communiqué de presse de la Ville, 83% des répondants de Boucherville se disent favorables à l’ajout du lien cyclable. L’appui atteint 82% à Longueuil et 82% à Saint-Bruno-de-Montarville.

Le sondage indique également qu’une majorité des ménages utiliserait le lien s’il était aménagé. C’est le cas de 85% des ménages de Boucherville, de 74% de ceux de Longueuil et de 62% de ceux de Saint-Bruno-de-Montarville.

Accéder aux espaces naturels

À Boucherville, l’accès au parc national des Îles-de-Boucherville est cité parmi les principaux avantages associés au projet. Les répondants mentionnent également l’accès aux parcs et aux espaces naturels ainsi que la possibilité de favoriser l’activité physique et les saines habitudes de vie.

La Ville indique que le projet s’inscrit dans les orientations du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) révisé en matière de transport actif et de mobilité durable. Il viendrait compléter la trame verte et bleue régionale.

Le conseil municipal de Boucherville a par ailleurs adopté à l’unanimité une résolution d’appui au projet. La Ville indique que celui-ci bénéficie également de l’appui d’élus des gouvernements provincial et fédéral.

«Les résultats de ce sondage sont sans équivoque : la population appuie largement l’ajout d’un lien cyclable vers le parc national des Îles-de-Boucherville», affirme Jean Martel dans le communiqué. Le maire souhaite maintenant que les candidats prennent connaissance des résultats et les considèrent dans leurs engagements s’ils sont élus.