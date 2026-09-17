Ça se bouscule dans la circonscription de Montarville, alors que c’est au tour du parti Climat Québec de faire son entrée, à un peu plus de deux semaines du scrutin provincial.

«Le Québec mérite mieux que de simples promesses. Il mérite un projet, une vision et des citoyens engagés pour le réaliser», lance le candidat de 36 ans de Climat Québec dans Montarville, Jean-Simon Bellavance.

Il dit être un indépendantiste et un environnementaliste résolu, qui croit en la capacité du Québec de prendre en main son avenir et de construire une société plus écologique, plus juste et plus démocratique. Jean-Simon Bellavance estime que le parti Climat Québec est en mesure de faire sa marque en ce sens.

Rappelons que la plateforme électorale du parti Climat Québec, dirigé par Martine Ouellet, place l’urgence climatique en priorité absolue. Elle vise la neutralité carbone pour 2030 et subordonne l’ensemble des politiques publiques à la transition écologique.

Climat Québec est un parti souverainiste qui utiliserait tous les leviers de l’État québécois et rapatrierait l’ensemble des pouvoirs pour mener à bien cette transition, en lien avec le projet d’un pays souverain.

Pouvoir citoyen

Le candidat dit avoir commencé très jeune son engagement politique, soit à 14 ans, alors qu’il s’est impliqué dans la vie politique et citoyenne, notamment comme représentant des jeunes au sein de différents exécutifs. Depuis, son parcours l’a amené à travailler dans les communications, les arts et la culture, la solidarité internationale, l’animation et les loisirs auprès des enfants, en plus de prendre part à plusieurs projets communautaires.

Il précise que toutes ces expériences ont une chose en commun, soit d’être au service des gens et que la politique ne doit jamais être déconnectée de la réalité des citoyens. Il ajoute que Climat Québec porte une vision où le pouvoir citoyen doit passer avant celui des lobbys et des intérêts particuliers, que c’est une vision à laquelle il croit profondément.