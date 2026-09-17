Un petit garçon de 3 ans et demi, haut comme trois pommes, qui joue au baseball avec un large sourire! Parfois, on ne devine pas que, derrière ce moment de bonheur que l’on tient parfois pour acquis, il y a un combat qui a été mené par l’enfant et sa famille, pas à pas… Et c’est pas à pas que l’aide tant attendue peut être apportée pour lui et d’autres personnes qui bénéficient de l’aide de la Fondation canadienne du rein.

Ludovic est l’un des trois ambassadeurs de la Marche du rein 2026 qui aura lieu au parc Le Rocher à Saint-Amable, le dimanche 27 septembre, de 9h à 13h, afin d’apporter du soutien aux personnes touchées par une maladie rénale.

La participation, au coût de 25$, contribue à offrir des programmes et services essentiels, en plus de soutenir la recherche. Les participants sont invités à mobiliser leur entourage et à recueillir des dons pour amplifier leur impact.

Un «miracle» est survenu!

Ludovic revient de loin! Quelques jours après sa naissance, le 23 décembre 2022, il a reçu un diagnostic d’insuffisance rénale terminale, c’est-à-dire une perte grave et irréversible de la fonction des reins. Ceux-ci ne pouvaient plus filtrer les déchets ni l’eau en trop dans le sang et ce problème demandait un traitement de remplacement pour le garder en vie.

Un «miracle» est survenu le 20 janvier 2025! Ses parents ont reçu l’appel tant attendu et Ludovic a reçu une greffe. «Depuis la greffe, nous avons rencontré quelques imprévus, mais en général la vie est beaucoup plus simple. Il a toujours des suivis mensuels, mais notre qualité de vie est grandement améliorée!», a expliqué sa mère, Marylou Daviau, qui est originaire de Sainte-Julie, alors que son papa, Alex Choquet Beauchamp, est de Varennes.

Ludovic doit prendre des médicaments anti-rejets pour le restant de sa vie et il est maintenant immunosupprimé, ce qui amène quelques défis à la famille, mais il est apte à enfin profiter de la vie. «Ludovic va à la garderie, il joue au baseball, se baigne, patine, tel un petit garçon de son âge. Il aura des suivis à vie, mais il peut maintenant profiter pleinement de la vie!», a ajouté sa maman.

Pour s’inscrire ou faire un don : https://kidney.akaraisin.com/ui/qcmarche2026/g/49972