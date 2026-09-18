La saison estivale a été particulièrement fructueuse pour les Patriotes 17U AAA de la Rive-Sud qui ont remporté deux titres importants, en plus de voir sept de leurs joueurs sélectionnés pour représenter le Québec à la Coupe Baseball Canada. Deux jeunes Bouchervillois ont pris part à la conquête de ces titres, soit Loïc Pagé et Thomas Machabée.

Zack Pépin, Loïc Pagé, Loïc Germain et Thomas Machabée. (Photo: gracieuseté)

Du 5 au 9 août, à Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, 20 joueurs provenant des équipes 17U AAA du Réseau de développement AAA de Baseball Québec ont été sélectionnés pour former Team Québec et participer à la Coupe Baseball Canada. Parmi eux se trouvaient sept joueurs des Patriotes de l’école secondaire de Mortagne, qui évoluent dans le programme sport-études de l’établissement, dont les Bouchervillois Loïc Pagé et Thomas Machabée.

L’équipe du Québec a connu un parcours victorieux et a finalement remporté la médaille d’or après avoir vaincu la Colombie-Britannique en finale. Il s’agissait d’un premier titre national pour le Québec en 22 ans.

La saison des Patriotes s’est poursuivie avec les Championnats provinciaux 17U AAA, présentés à Québec du 4 au 7 septembre. La formation de la Rive-Sud a une fois de plus terminé au sommet, décrochant la médaille d’or. Quatre Bouchervillois faisaient partie de l’équipe lors de cette compétition, soit Zack Pépin, Loïc Pagé, Loïc Germain et Thomas Machabée.

Enfin, la saison avait très bien commencé pour les Patriotes 17U AAA de la Rive-Sud, qui avaient remporté, du 9 au 12 juillet, le New York Summer Championship, à Cortland, aux États-Unis.