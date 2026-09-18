Dans le cadre d’une Opération Nationale Concertée, les policiers de la Sûreté du Québec assurera une présence accrue les 19 et 20 septembre dans les sentiers de VTT,

L’opération vise à sensibiliser les utilisateurs de véhicules hors route à l’importance d’adopter des comportements sécuritaires et de respecter la réglementation en vigueur afin de préserver leur sécurité ainsi que celle des autres usagers.

Conseils de sécurité

Le port d’un casque conforme est obligatoire. Lorsque le casque n’est pas muni d’une visière, des lunettes de sécurité doivent également être portées;

Le maintien d’une distance sécuritaire avec les autres véhicules contribue à réduire les risques de collision;

L’utilisation des phares en tout temps favorise la visibilité des usagers;

La traversée des chemins publics doit se faire uniquement aux endroits autorisés par la signalisation;

Une bonne préparation de la sortie, incluant la vérification de l’état du réseau de sentiers à l’aide de l’application iQuad, permet de circuler de façon plus sécuritaire;

La circulation sur un terrain privé requiert l’autorisation préalable du propriétaire.

Rappel de la réglementation

Les conducteurs de quads sont assujettis aux mêmes règles que les automobilistes en matière d’alcool et de drogues. La conduite avec les capacités affaiblies constitue une infraction criminelle et peut entraîner les mêmes conséquences que sur le réseau routier.

Dans les sentiers, la limite de vitesse maximale permise pour les quads est de 50 km/h.

Le respect de la signalisation est obligatoire sur l’ensemble du réseau de sentiers.

Pour circuler en quad, que ce soit dans un sentier, sur une terre publique, sur un territoire municipal ou lors de la traversée ou de l’utilisation autorisée d’un chemin public, il est obligatoire de détenir un permis de conduire valide.

Les personnes âgées de 16 et 17 ans doivent être titulaires d’un permis de conduire valide et détenir un certificat d’aptitude délivré par la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ).

Les comportements à risque, dont la conduite avec les capacités affaiblies, la vitesse excessive et le non-respect des règles de sécurité, demeurent parmi les principaux facteurs associés aux collisions impliquant des quads, rappelle la SQ..

Par cette opération, les partenaires souhaitent rappeler l’importance d’une utilisation responsable des véhicules hors route et de l’adoption de comportements sécuritaires afin de favoriser une pratique sécuritaire partout au Québec.