Santé, transport, économie et sécurité ferroviaire : le candidat du Parti québécois (PQ) dans Montarville, Jean-François Cloutier, met de l’avant cinq priorités pour la circonscription. À celles-ci s’ajoute l’avenir des terrains fédéraux au mont Saint-Bruno (ancien champ de tir), un dossier qu’il souhaite également faire avancer.

En santé, il souhaite notamment accroître les soins à domicile et renforcer la première ligne et les CLSC afin de contribuer à désengorger les urgences de Pierre-Boucher et de Charles-Le Moyne. Le PQ propose par ailleurs d’abolir Santé Québec, ce qui permettrait, précise le candidat, de dégager au moins 40 M$ pour le réseau.

Sur le plan du transport, le PQ propose un laissez-passer mensuel de 95$ pour le transport collectif. M. Cloutier estime que cette mesure pourrait inciter davantage de citoyens à utiliser le transport en commun et contribuer à la fluidité des déplacements. Il souhaite également défendre le maintien des navettes fluviales après la fin des travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, particulièrement celle vers le Vieux-Port. «C’est un dossier important pour moi et je vais tout faire ce qui est en mon possible pour le défendre», affirme-t-il, tout en précisant qu’il ne peut prendre d’engagement ferme pour le moment.

Soutenir les PME et sécuriser la voie ferrée

Le candidat péquiste veut aussi réduire de 20% le fardeau fiscal des PME et alléger leur fardeau réglementaire. Il estime qu’un environnement d’affaires plus favorable peut contribuer davantage à la croissance des entreprises que les grandes subventions accordées à certains projets. Il cite notamment Northvolt et Lion Électrique, ainsi que Nemaska Lithium, comme exemples de grands projets soutenus par la CAQ dont les résultats soulèvent, selon lui, des questions.

La sécurité ferroviaire constitue sa quatrième priorité, notamment en prévision d’une hausse du trafic liée au développement du port de Contrecœur. M. Cloutier souhaite que le gouvernement fédéral et le CN démontrent que l’entretien des trains et des voies ferrées assure un niveau de sécurité adéquat. Il se dit également favorable à l’analyse de la possibilité de déplacer la voie ferrée, mais juge prématuré de s’engager financièrement dans une nouvelle étude sans connaître précisément les coûts et la faisabilité du projet.

Des dossiers à faire avancer

Sa cinquième priorité concerne les terrains fédéraux de l’ancien champ de tir du mont Saint-Bruno. Il souhaite que les négociations promises par Ottawa concernant leur éventuelle cession au Québec soient entreprises. Quant aux revendications de Boucherville pour une nouvelle école primaire et un lien cyclable et piétonnier vers les îles de Boucherville, M. Cloutier se montre favorable dans leur principe, mais prudent quant à un engagement financier. «Je vois ça encore une fois d’un bon oeil», dit-il au sujet du lien cyclable, tout en soulignant la nécessité d’en évaluer la faisabilité et les coûts.