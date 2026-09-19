Une opération nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent se tenait le 5 septembre dernier, alors qu’une cinquantaine de bénévoles ont uni leurs efforts pour ramasser plus de 167 kg de déchets et 12 kg de matières recyclables.

La Ville de Boucherville a adressé un grand merci à tous ces bénévoles ainsi qu’aux organismes qui ont contribué au succès de cette journée, soit le Centre d’action bénévole, Environnement Nature Boucherville et le Club d’aviron.

Rappelons à ce sujet que les déchets sur les rives proviennent de diverses sources, dont les épisodes de surverse d’égouts sanitaires et pluviaux, les matières déchargées illégalement sur les berges, les déchets échappés ou négligemment laissés sur place par les gens qui y séjournent, etc.

Par le biais de cette activité écologique, c’est-à-dire en ramassant les déchets qui se trouvaient sur les rives, les bénévoles ont contribué à rendre les activités pratiquées en bordure du fleuve plus agréables et plus sécuritaires. Ils ont aussi réduit, chez les animaux, les risques de mortalité causés par l’ingestion de déchets.