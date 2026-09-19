Le candidat du Parti libéral du Québec dans Montarville, Mathieu Lavoie, identifie les transports, la santé et l’habitation comme ses principales priorités dans la circonscription.

Parmi les dossiers locaux qu’il entend défendre s’il est élu, l’élargissement et la modernisation de l’autoroute 30 occupent une place importante. «Ma priorité numéro un pour l’instant, c’est qu’on règle enfin le problème de l’autoroute 30», affirme-t-il en entrevue à <@Ri>La Relève<@$p>.

Selon M. Lavoie, l’autoroute 30 constitue un axe important pour les déplacements des citoyens et le transport des marchandises, une importance qui pourrait s’accroître avec la mise en service éventuelle du port de Contrecœur. Il souhaite toutefois parler de «modernisation» plutôt que simplement d’élargissement, en tenant compte notamment du transport collectif et des échangeurs.

Il entend également défendre le maintien des services de transport collectif, notamment les navettes fluviales. Après avoir rencontré des représentants de Navark, il estime qu’un financement établi sur une base annuelle offre peu de visibilité à l’entreprise. «C’est un dossier que je souhaite défendre absolument», dit-il au sujet du maintien des navettes après les travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Une urgence pour Pierre-Boucher

En santé, Mathieu Lavoie souligne que les citoyens de Montarville dépendent notamment de l’hôpital Pierre-Boucher pour les soins d’urgence. Il déplore les délais entourant le projet d’agrandissement de l’urgence, dont la réalisation est prévue vers 2030. Il met également de l’avant la télésanté pour faciliter l’accès aux professionnels et réduire la pression sur les urgences. Le Parti libéral propose notamment une plateforme donnant accès à différents professionnels de la santé.

Le candidat souhaite par ailleurs porter une attention particulière à l’accès aux médecins de famille et à la situation des résidents des résidences privées pour aînés (RPA), notamment en matière de hausses de loyers qu’il veut plafonner.

Des projets à étudier

Questionné sur des projets réclamés par la Ville de Boucherville, dont une passerelle vers les îles de Boucherville, M. Lavoie se montre plus réservé. Il qualifie la passerelle de «beau projet», mais estime qu’il est trop tôt pour prendre un engagement ferme sans connaître les coûts et les résultats des études de faisabilité. «Difficile de s’engager sur un projet sans avoir les détails précis», souligne-t-il.

Soutenir les entreprises

L’économie figure aussi parmi ses priorités. Entrepreneur, M. Lavoie affirme vouloir être à l’écoute des entreprises de la circonscription, particulièrement dans les secteurs de la technologie et de l’innovation. Il reproche par ailleurs au gouvernement de la CAQ une augmentation de 35% de la «paperasse» imposée aux entrepreneurs depuis 2020.

L’éducation

Enfin, Mathieu Lavoie, qui a été professeur en composition musicale à l’UQAM pendant une dizaine d’années, souhaite une réflexion plus large sur l’éducation, notamment dans le contexte des transformations technologiques. Le Parti libéral propose de tenir des États généraux sur l’éducation au cours des 100 premiers jours d’un gouvernement libéral. Le candidat souhaite que ces travaux portent notamment sur les méthodes d’enseignement, les besoins des élèves et l’évolution du système scolaire.