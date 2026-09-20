Une odeur inhabituelle perceptible à l’intérieur de l’aréna du Centre des glaces Gilles-Chabot à Boucherville samedi a fait l’objet de plusieurs vérifications. La Ville indique qu’Énergir a identifié «quelques fuites de gaz mineures sur des équipements liés aux glaces», mais qu’elles ne présentaient aucun risque pour la sécurité.

Dans un premier message diffusé vers 13h20 samedi, la Ville de Boucherville indiquait que l’odeur était perceptible à l’intérieur de l’aréna à la jonction du nouveau Complexe multisport.« Cette odeur est liée aux travaux réalisés récemment dans le nouveau bâtiment, notamment les produits d’isolation et la peinture à l’époxy», mentionnait la Ville, précisant que deux inspecteurs de la CNESST sont présents en permanence sur le chantier.

Plus tard en après-midi, la Ville a précisé que d’autres vérifications ont été faites. Les fuites de gaz mineures provenaient d’une machinerie neuve installée récemment dont l’installation présentait une déficience. «Les équipements concernés ont été fermés et un plombier est sur place afin d’effectuer les réparations requises et rétablir les équipements de façon sécuritaire», a écrit la Ville sur sa page Facebook à 17 h 55.

Le service des incendies ainsi qu’Énergir ont conclu qu’il n’y avait pas de danger pour « la sécurité des personnes et des biens». Les activités peuvent se poursuivre normalement à l’aréna, indique la Ville.