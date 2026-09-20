La 4e édition de la Course de bateaux dragons de la Fondation Pierre-Boucher a permis d’amasser 195 204$ afin d’améliorer la qualité des soins de santé offerts à la communauté.

Au terme de cet événement phare de l’organisme ayant rassemblé près de 450 participants, la directrice générale de la Fondation Pierre-Boucher, Fannie Allard, a rappelé que la vraie victoire est celle de la collecte de fonds.

Ce résultat permettra à la Fondation de financer directement les projets et initiatives qui améliorent de manière tangible la qualité des soins et des milieux de vie pour les usagers des diverses installations du réseau Pierre-Boucher.

«Cette année encore, nous avons été témoins d’une incroyable démonstration de solidarité de la part des milieux de la santé et des affaires. En relevant ce défi ensemble, les participants ont démontré qu’il est possible de conjuguer dépassement de soi, esprit d’équipe et engagement envers sa communauté», a mentionné par voie de communiqué Mme Allard.