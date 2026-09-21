La cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes n’est pas des plus faciles depuis le début des Championnats du monde sur route UCI 2026 à Montréal. Ces difficultés ont eu un effet pour le moins tragique, alors qu’une voiture a frappé un cycliste belge de 18 ans pendant son entraînement dans les environs de Boucherville.

Cet incident a été mentionné dans des médias français et belges, puis rapporté par La Presse, le 21 septembre.

Le cycliste Seff Van Kerckhove était l’un des favoris chez les juniors, mais cette collision survenue lors de son entraînement dimanche l’aurait contraint à mettre fin à ses espoirs en vue de ces Championnats du monde.

À la suite de ce choc, l’athlète n’a pas pu se tenir debout seul et a été immédiatement transféré à l’hôpital. Les conséquences demeuraient incertaines sur l’état de santé du jeune homme. «La collision a causé un choc violent au niveau du haut du corps», a indiqué la Fédération belge par voie de communiqué.

Selon le quotidien belge Het Laatste Nieuws, Van Kerckhove espérait améliorer sa médaille de bronze qu’il avait décrochée l’an dernier à sa première année junior, lors du contre-la-montre de la Coupe du monde au Rwanda.

«Ce que je comprends, c’est qu’une voiture a soudainement traversé la rue et a probablement percuté une allée. Le pilote de cette voiture n’avait pas vu Seff arriver et, comme Seff était dans son tableau de contre-la-montre à ce moment-là, il n’a plus pu freiner à temps et a percuté cette voiture», a relaté au quotidien belge son frère Matisse.

Cette collision n’aurait pas été rapportée au Service de police de l’agglomération de Longueuil ou à la Sûreté du Québec.

Sur les réseaux sociaux, une vidéo montre plusieurs cyclistes professionnels rouler à vive allure sur le boulevard Marie-Victorin, en direction de Varennes, alors qu’ils s’entrainent en vue de leurs compétitions et que des autos circulent également sur cette route achalandée.