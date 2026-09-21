Des travaux de réfection d’envergure ont débuté en juin sur les colonnes du viaduc Marie-Victorin, situé au-dessus de la route 132. Ceux-ci devaient prendre fin initialement au 31 août, mais ils devront se poursuivre jusqu’au 19 décembre.

Ce chantier réalisé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) est nécessaire afin d’assurer la pérennité de l’infrastructure et la sécurité des usagers de la route.

Ces travaux se poursuivront sans interruption, de jour comme de nuit, et ils impliquent la fermeture complète de la voie de droite sur le boulevard Marie-Victorin en direction est (Varennes), entre la bretelle pour la route 132 est et la fin du viaduc. Toutefois, la voie de gauche sera conservée en direction est (Varennes).

Le MTMD indique que l’échéancier pourrait varier selon les conditions météorologiques.

Afin d’avoir plus d’informations sur ces travaux, il est possible de consulter le site Web : https://bit.ly/4xoXGFs ou de contacter la ligne Info-travaux : 450 449-8610