Les jeux sont faits alors que la période de mise en candidature se terminait le 17 septembre à 14h. C’est donc huit candidats qui se feront la lutte pour représenter les citoyens de la circonscription de Montarville à l’Assemblée nationale. Voici une brève présentation des candidats en lice.

Équipe Christine Fréchette

Députée de Montarville depuis 2012 et présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy espère obtenir un cinquième mandat dans la circonscription. Elle avance que près de 101 M$ ont été investis au cours des dernières années dans la circonscription, dont la construction de la nouvelle école primaire qui représente un investissement de 26 M$. Si elle obtient un nouveau mandat, elle promet surtout de poursuivre son travail auprès des citoyens afin de porter leur voix, comme elle dit l’avoir fait dans le passé.

Parti Québécois

Jean-François Cloutier a travaillé au bureau d’enquête de Québecor pendant treize ans et il a participé à la publication de nombreux dossiers d’enquête importants, notamment sur l’évasion fiscale et la corruption. Il estime que son travail a toujours consisté à lever le voile pour informer la population et il souhaite faire de la politique de la même manière, en valorisant la parole donnée et la transparence. Selon lui, l’indépendance est le seul moyen d’assurer la survie et l’épanouissement de la nation québécoise.

Parti libéral

Mathieu Lavoie est titulaire d’un doctorat en composition de l’Université de Montréal et cofondateur d’un studio de production audio spécialisé dans le jeu vidéo. Il a aussi été professeur agrégé à l’UQAM afin de diriger un programme de deuxième cycle. Il souhaite mettre son expertise de bâtisseur au service de l’État afin de moderniser les services publics, stimuler la compétitivité des entreprises d’ici et défendre avec conviction la qualité de vie des citoyens de Montarville.

Québec Solidaire

Ginette Langlois est une travailleuse sociale engagée depuis plus de 33 ans. Elle souhaite agir face à la hausse du coût de la vie, notamment en matière de logement et d’alimentation, afin que tous puissent vivre dignement. La candidate milite aussi pour la protection des milieux naturels et un développement du territoire respectueux de l’environnement. En collaboration avec les citoyens, les organismes locaux et les groupes environnementaux, elle veut construire un avenir plus juste et durable pour la communauté.

Parti Conservateur

Marc Rondeau a vécu pendant plus de 15 ans à Boucherville. Celui qui est entraîneur national de patinage artistique depuis plus de 20 ans et organisateur au Parti conservateur du Québec veut notamment alléger le fardeau fiscal des citoyens, réduire les contraintes qui freinent la croissance des entreprises, faciliter l’accès à la propriété pour les jeunes et les familles et contribuer à améliorer l’accès aux soins de santé grâce à un système plus efficace.

Climat Québec

Le candidat de 36 ans de Climat Québec, Jean-Simon Bellavance, dit être un indépendantiste et un fervent environnementaliste qui croit en la capacité du Québec de prendre en main son avenir et de construire une société plus écologique, plus juste et plus démocratique. Rappelons que la plateforme électorale du parti Climat Québec place l’urgence climatique en priorité absolue. Elle vise la neutralité carbone pour 2030 et soumettrait l’ensemble des politiques publiques à la transition écologique.

Présence Québec

La décision d’Annie St-Jacques de s’engager en politique découle d’un désir de contribuer plus activement à la vie collective. La citoyenne de Saint-Bruno et mère de trois jeunes femmes est technologue en imagerie médicale. Son parcours personnel nourrit son regard sur l’écoute, la dignité, l’entraide et la force des liens qui unissent la communauté. Présence Québec est un nouveau parti politique d’inspiration qui veut remettre la participation citoyenne, la responsabilité et la confiance au cœur de la vie démocratique.

Candidat indépendant

Sylvain Bouchard, un résident de Boucherville depuis 30 ans qui dit vouloir offrir aux citoyens une candidature libre de toute ligne de parti. Il possède notamment 15 années d’expérience comme courtier immobilier et courtier hypothécaire. Les grands enjeux de transport et de mobilité figurent parmi ses priorités. La question de la voie ferrée demeure pour lui un dossier majeur pour Boucherville et les environs, alors qu’il affirme que l’autoroute 30 doit devenir une véritable priorité gouvernementale.