Le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Charles Milliard, s’est engagé ce matin à relancer le projet d’élargissement de l’autoroute 30 entre Boucherville et Brossard au cours d’un premier mandat libéral.

De passage à Saint-Bruno-de-Montarville, le chef libéral a fait de ce projet l’un de ses engagements pour répondre, selon le PLQ, à la croissance démographique et économique de la Rive-Sud.

Le parti propose d’ajouter une voie dans chaque direction sur ce tronçon, en plus de réaménager certaines bretelles et certains échangeurs afin de les adapter à la nouvelle configuration. Il souhaite également instaurer une gestion dynamique des nouvelles voies afin de les réserver au transport collectif et au covoiturage.

Selon les données avancées par le PLQ, le segment entre Brossard et Boucherville accueillait en 2026 entre 50 000 et 85 000 véhicules par jour, dont environ 15% de camions.

L’autoroute 30 constitue un axe important pour la circulation des marchandises et relie plusieurs pôles d’emploi et de services de la Montérégie. D’une longueur d’environ 140 kilomètres, elle relie notamment Vaudreuil-Dorion à Sorel-Tracy.

Depuis son parachèvement en 2012, elle sert également de voie de contournement au sud de Montréal et facilite les déplacements vers l’Ontario et les États-Unis.

Le PLQ souligne par ailleurs que le secteur de Brossard est relié au Réseau express métropolitain (REM), ce qui contribue à l’importance du corridor pour le transport collectif.

Le PLQ a rappelé que la Coalition avenir Québec (CAQ) avait promis en 2018 de réaliser l’élargissement de l’autoroute 30 au cours de son premier mandat. Le parti libéral reproche aujourd’hui au gouvernement caquiste de ne pas avoir fait progresser le projet.

«Les gens de la Rive-Sud de Montréal attendent depuis beaucoup trop longtemps après les fausses promesses de la CAQ. Les infrastructures routières existantes ne sont plus suffisantes pour répondre au développement que la région connaît », a affirmé Charles Milliard.

Le chef libéral soutient que son parti veut relancer le projet tout en accordant une place au transport collectif dans le réaménagement de l’autoroute. « Notre engagement est clair : nous allons relancer le projet et nous assurer que le transport collectif soit au cœur de nos réaménagements », ajoute-t-il.