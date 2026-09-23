La Commission municipale du Québec a fermé le dossier sur les allégations de favoritisme visant certaines interventions du maire de Varennes, Martin Damphousse.

La conseillère municipale Carine Durocher, qui a été l’une des personnes à porter plainte auprès de la Commission municipale du Québec (CMQ), avec son collègue Gaétan Marcil, a publié un message le mardi 22 septembre sur sa page Facebook : «6 mois après le dépôt de notre plainte à la CMQ, j’ai reçu le message que la CMQ ferme l’enquête! Ne me demandez pas pour quelle raison, je n’ai pas plus d’information. Je prends acte de leur décision.»

Un message a été envoyé le jour même par La Relève à la CMQ afin d’essayer d’en savoir plus dans ce dossier. Le lendemain, la porte-parole, Audrey Paris, a répondu au nom de la directrice à la Direction de la gouvernance et des communications de la CMQ, Barbara Hernandez.

«La Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale a, dans le cadre de son mandat, enquêté sur des allégations de favoritisme visant certaines interventions d’un membre du conseil de la Ville de Varennes.»

«Effectivement, avec les éléments actuellement en sa possession, le dossier a été fermé. Par ailleurs, veuillez noter que les enquêtes sont confidentielles et que, conséquemment, nous ne pourrons pas vous informer des démarches entreprises dans le cadre de celles-ci», est-il précisé dans la réponse.

Le maire de Varennes, Martin Damphousse, a mentionné à La Relève qu’il entendait commenter la situation d’ici quelques jours.

Une controverse qui a fait réagir

Rappelons dans ce dossier que l’édition du 16 février 2026 du Journal de Montréal faisait état d’une controverse immobilière où Martin Damphousse aurait présumément posé des gestes afin de favoriser une transaction immobilière au bénéfice de sa fille.

Le vendredi 20 février, Martin Damphousse a fait une publication sur sa page Facebook au sujet de cette controverse, qui a suscité bien des commentaires sur les réseaux sociaux par la suite. «La nouvelle laisse planer des doutes sur mon intégrité au moyen d’un collage de faits tirés hors de leur contexte et de la réalité de cette affaire», a-t-il écrit alors.