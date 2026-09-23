Alors que les Championnats du monde de cyclisme sur route UCI sont à nos portes, les étudiants du programme Sport-Études en cyclisme de l’école secondaire De Mortagne à Boucherville se préparent à voir défiler les plus grandes vedettes et à encourager les leurs.

« Les élèves, la direction, les TES, tout le monde n’arrête pas de me dire ‘’ là, Vince, faut que t’organise de quoi pour qu’on aille voir les championnats ! ’’ »

Vince, c’est Vincent Hudon, directeur et entraîneur principal du programme Sport-Études en cyclisme à De Mortagne. L’arrivée du plus grand évènement sportif tenu à Montréal depuis les Jeux olympiques de 1976 suscite l’engouement à l’école secondaire.

Le programme, qui compte cette année 31 étudiants-athlètes âgés de 11 à 17 ans, existe depuis près de 20 ans. Plusieurs cyclistes de renommée internationale, dont le Bouchervillois Dominique Rollin, se sont entraînés à De Mortagne.

Une semaine pas comme les autres

« Le gros show, ça se passe à Montréal, c’est sûr qu’on va aller voir ça », se réjouit pour sa part William Blackburn, entraîneur-chef du Club Cycliste de Boucherville (CCB) et entraîneur à l’école secondaire.

L’horaire atypique du Sport-Études permet au groupe d’aller voir, s’il le souhaite, les courses qui se dérouleront en après-midi durant la semaine. Il faut savoir que les élèves-athlètes ont des cours académiques en avant-midi seulement.

« On peut même les amener voir les championnats à vélo », fait remarquer l’entraîneur, tout aussi heureux que ses athlètes de la tenue de cet évènement d’envergure.

De son côté, M. Hudon prévoit rouler avec le groupe en direction de Montréal le vendredi 25 septembre en matinée. Il souhaite amener les jeunes le plus près possible de la ligne de départ.

Le choix de cette journée n’est pas un hasard, car l’une de leurs anciennes étudiantes, Sandrine Veilleux, sera dans le peloton de la course en ligne junior dès 14h15 au parc du Mont-Royal.

Un club fièrement représenté

Élodie Malois, qui a évolué au sein du CCB, accompagnera Sandrine Veilleux le vendredi et roulera le 22 septembre dans l’épreuve du contre-la-montre.

« On est tous tellement fiers d’elles ! On est une grosse gang du CCB à aller les encourager », fait savoir Caroline Blais, présidente du conseil d’administration du Club Cycliste de Boucherville.

« On sent que les jeunes sont fébriles et impressionnés par leurs succès. C’est sûr que ça donne espoir. Là, c’est tangible et ça concrétise le tout », souligne M. Hudon, qui a vu grandir les deux athlètes.

Pour sa part, M. Blackburn a entraîné Sandrine Veilleux tout au long de l’été et il n’est pas inquiet pour sa course, compte tenu de sa progression.

Un sport en progression

À savoir si cette compétition entraînera une augmentation des inscriptions au CCB ou au programme Sport-Études, les entraîneurs espèrent avant tout qu’un évènement aussi près de Boucherville permettra de renforcer la culture cycliste dans la région.