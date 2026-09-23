Les amateurs de vélo du Québec vont vibrer cette semaine avec la tenue des Championnats du monde sur route UCI 2026 à Montréal, du 20 au 27 septembre prochain, mais pas autant que la jeune cycliste de Boucherville, Sandrine Veilleux, 16 ans, qui réalisera un grand rêve en prenant part à cet événement d’envergure mondiale.

«C’est comme le rêve d’une petite fille qui se réalise!» lance l’athlète de 16 ans seulement. (Photo : gracieuseté)

Ces Mondiaux constituent un moment phare pour le sport canadien, avec un retour à Montréal 52 ans après l’édition de 1974, la toute première tenue hors d’Europe. Cet événement avait alors donné lieu au couronnement de l’un des plus grands cyclistes de tous les temps, le Belge Eddy Merkx, surnommé «le Cannibal», en raison de son appétit insatiable de victoires, au nombre de 525 durant sa spectaculaire carrière.

Tenus dans les rues de Montréal et sur la Rive-Sud, ils constitueront le plus grand événement sportif à Montréal depuis les Jeux olympiques de 1976. L’événement accueillera environ 1 000 athlètes provenant de plus de 80 pays ainsi que des centaines de milliers de spectateurs sur les huit jours de compétition au total.

Rêve d’une petite fille

Il s’agira également d’une occasion unique pour les athlètes juniors canadiens de mettre en valeur leurs talents en pleine progression, dont la jeune cycliste de Boucherville, qui était en préparation à Bromont avec l’ensemble de l’équipe nationale. Sandrine Veilleux prendra part à la course sur route féminine junior le vendredi 25 septembre, dès 14h15, mais cette épreuve ne sera toutefois pas télévisée.

«C’est comme le rêve d’une petite fille qui se réalise!, lance l’athlète de 16 ans seulement. En septembre 2023, j’ai fait partie des invités pour annoncer la tenue des championnats du monde de Montréal de 2026. À partir de ce moment, je me suis dit que je pourrais peut-être faire partie de la délégation canadienne, car je serais éligible en tant que première année junior.»

«J’ai travaillé fort pour y arriver et, aujourd’hui, c’est mission accomplie! M’élancer sur un parcours de cette envergure devant ma famille, mes amis, dans ma ville, c’est incroyable! Représenter mon pays, chez moi, devant mon monde, c’est un grand honneur!», s’exclame-t-elle.

«Ce sera ma première expérience de course dans un si grand peloton, avec des athlètes qui évoluent régulièrement en Europe. Depuis le début de mon parcours, j’ai connu de nombreux succès et je très suis réaliste quant à la conclusion de cette course», avertit-elle.

«C’est sûr que j’aime prendre le départ en espérant monter sur le podium. Le 25 septembre, ce sera le moment pour acquérir de l’expérience. Un top 10 est quasi inimaginable, un top 20 serait merveilleux, un top 40, je le souhaite. Je profite de chaque moment!»

«Ce sera un grand accomplissement pour Sandrine et on sera une gang à l’encourager! ajoute avec enthousiasme sa mère, Josée Meighen. Nous serons au minimum une trentaine avec les grands-parents, des oncles, tantes, des cousins, cousines, des amis du bureau, des amies de Sandrine et de ses sœurs! Bref, ce sera assurément une belle journée!» ajoute-elle dans un grand rire.