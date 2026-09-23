L’ancienne athlète du programme Sport-Études en cyclisme à l’école secondaire De Mortagne à Boucherville, Élodie Malois, s’est distinguée aux Championnats du monde de cyclisme sur route de Montréal, lors du contre-la-montre par équipe mixte, puisqu’elle a été la meilleure Canadienne au terme de l’épreuve.

Les cyclistes canadiennes ont effectué des entraînements spécifiques, il y a plusieurs jours à Bromont en vue de cette épreuve, et cette retraite a été des plus bénéfiques.

Élodie Malois a été la meilleure Canadienne en terminant 19e sur le parcours de 10,7 kilomètres. «Ça s’est bien passé et j’ai quand même tout donné ce que je pouvais malgré que c’était un parcours assez technique avec beaucoup de virages», a-t-elle mentionné à l’Agence Sportcom au terme de cette compétition.

Elle n’a eu qu’un mois de préparation pour cet événement à Montréal, car elle avait pris part aux Championnats du monde juniors sur piste, qui se tenaient en Belgique, le mois passé.

L’athlète de Saint-Basile-le-Grand pouvait compter sur de nombreux supporteurs aux abords du parcours, tout comme ce sera le cas pour la Bouchervilloise Sandrine Veilleux, elles qui ont fait leurs classes au Club cycliste de Boucherville (CCB).

«On est tous tellement fiers d’elles! On est une grosse gang du CCB à aller les encourager», fait savoir Caroline Blais, présidente du conseil d’administration du Club Cycliste de Boucherville.

À Montréal, les encouragements ont semblé donner des ailes à Élodie Malois, ce qui n’était pas le cas aux mondiaux de l’an dernier, à Kigali.

«J’ai amélioré mon classement par rapport à l’année passée (29e) et je suis plus proche des premières filles, donc oui, je suis quand même contente de ce que j’ai fait», a précisé l’athlète de 18 ans qui compétitionnera avec Sandrine Veilleux lors de la course en ligne, ce vendredi.