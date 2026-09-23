Club de judo de Boucherville : de retour pour une nouvelle saison!

Le club offre des programmes pour tous les âges et tous les niveaux, que ce soit pour découvrir le judo, bouger, développer sa conﬁance ou se préparer à la compétition : judo enfants et adultes, programmes récréatifs et compétitifs ainsi que Sport-Études.

Plusieurs activités sont également à venir cet automne ! Dès le 29 septembre, les jeunes pourront découvrir notre programme parascolaire de judo, une belle occasion de pratiquer une activité sportive après l’école. Le 5 octobre débutera également notre programme d’autodéfense pour femmes, axé sur la conﬁance en soi, la prévention et l’apprentissage de techniques pratiques.

Le club propose aussi des activités permettant d’acquérir de bonnes bases, notamment l’apprentissage de la chute sécuritaire, une habileté importante dans la pratique du judo comme dans la vie, particulièrement pour les aînés.

Venez découvrir le judo et relevez de nouveaux déﬁs !

Horaire et tarif : selon le cours

Lieu : Dojo Marcel-Bourelly, Complexe aquatique Laurie-Eve Cormier

Information et inscription : judoboucherville.com, [email protected]

École de danse de Boucherville : découvrir la danse

L’école propose une belle variété de cours pour les adultes de 30 ans et plus, adaptés à tous les niveaux. Que vous souhaitiez retrouver le plaisir de danser, explorer un nouveau style ou simplement vous offrir un moment actif et créatif, nos professeurs passionnés vous accompagneront dans une atmosphère chaleureuse et motivante.

Il reste encore des places disponibles dans nos cours en soirée :

Ballet adulte intermédiaire (lundi)

Jazz adulte (mardi)

Contemporain adulte (mardi)

Ballet débutant-élémentaire (mercredi)

Hip-hop adulte (mercredi)

Hip-hop papa (jeudi)

Nouveauté : cours multi-danse 50 ans et + / lundi 15h à 16h15. Pour tous les niveaux, parfait pour expérimenter différents styles de danse.

Au plaisir de vous accueillir dans nos studios cet automne et de partager avec vous notre passion pour la danse !

Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

Information : ecolededansedeboucherville.ca, [email protected]

Karaté Boucherville : grandir plus fort, une ceinture à la fois

Vous voulez que votre enfant développe sa confiance, apprenne à persévérer et devienne plus autonome? Depuis plus de 45 ans, le Club de Karaté de Boucherville transmet aux jeunes les valeurs et la richesse du Goju-Ryu d’Okinawa, dans un environnement structuré, sécuritaire et stimulant. À chaque entraînement, votre enfant apprend à se concentrer, à respecter les autres, à relever des défis et à croire davantage en ses capacités. Ce n’est pas seulement une ceinture qu’il gagne. C’est de la confiance, de la discipline et de la force intérieure. Faite vite! Encore quelques places disponibles.

Horaire :

Parents/Enfants : Dimanche, de 9 h à 9h 45

Enfants 5 à 7 ans : Dimanche, de 10 h à 10 h 45

Enfants 8 à 11 ans : Dimanche, de 11 h à 11 h 45

Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

Information et inscription : karateboucherville.com, [email protected]

CJE Marguerite-d’Youville : Vocation en Art! 2026

Tu es passionné(e) par les arts visuels et tu aimerais faire évoluer ta pratique artistique ? Vocation en Art! 2026 est peut-être le prochain pas de ton parcours !

Propulsé par le CJEMY, ce parcours te propose des occasions concrètes pour mieux comprendre le milieu artistique, développer tes compétences et faire rayonner ton travail.

Au programme :

Trois formations sur la professionnalisation artistique

Une communauté d’entraide avec d’autres artistes

Une rencontre inspirante avec un artiste

Une galerie virtuelle pour présenter tes œuvres

Et bien plus encore !

Que tu sois au début de ton parcours ou déjà bien engagé(e) dans ta pratique, il n’est jamais trop tôt, ni trop tard pour investir dans ton développement artistique!

Horaire : inscriptions ouvertes jusqu’au 14 octobre.

Lieu : formations en virtuel

Tarif : 15 à 35 ans/Gratuit, 35 ans et plus/ 50 $

Information et inscription : vocationenart.com

La Recyclerie : recherche des bénévoles

La Recyclerie (anciennement : Centre des générations de Boucherville / Grenier des aubaines) est un organisme d’économie circulaire qui redonne une deuxième vie aux objets, tout en stimulant l’engagement bénévole et la participation communautaire. Il soutient la communauté en redistribuant des surplus générés par la vente d’articles de seconde main à prix abordables.

URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES – Nous sommes à la recherche de préposés au service à la clientèle et de caissiers. Vous aimez travailler avec le public ? Joignez-vous à notre équipe!

Horaire :

Lundi, mercredi et vendredi de 11 h à 16 h 30

Samedi de 10 h à 15 h

Lieu : 61, rue De Montbrun

Inscription : Sur place ou en ligne au grenierdesaubaines.com/devenir-benevole

Escale familiale de Boucherville : un milieu vivant pour les familles

Depuis plusieurs années, L’Escale familiale de Boucherville accompagne les familles en offrant une variété de services et d’activités destinés aux enfants de 0 à 12 ans ainsi qu’à leurs parents. Notre organisme communautaire met de l’avant le bien-être des familles grâce à des services tels que les relevailles, la halte-garderie, des ateliers, des activités de stimulation, des rencontres pour les parents et bien plus encore.

Notre mission est de soutenir les familles dans leur quotidien en leur proposant un lieu accueillant où elles peuvent trouver écoute, entraide et ressources adaptées à leurs besoins. Que vous soyez un nouveau parent ou une famille à la recherche d’activités enrichissantes pour vos enfants, notre équipe est là pour vous accompagner.

Pour découvrir l’ensemble de nos services et notre programmation, visitez notre site Web ou passez nous rencontrer directement dans nos locaux.

Horaire : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, et le samedi de 9 h à 12 h

Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

Tarifs : Adhésion annuelle 10 $, activité pour tous à faible coût ou gratuite !

Infirmation/Inscription : 450 641-2366, escalefamiliale.ca, [email protected]

Club d’écoute de musique

Venez partager votre passion de la musique avec d’autres mélomanes !

Le groupe se réunit une fois par semaine. Chacun peut apporter une œuvre en lien avec une thématique ou son coup de cœur à partager. Nous écoutons les œuvres attentivement sur notre système de son avant de partager nos impressions.

Tout est possible, tout est permis : on peut parler de compositeurs très célèbres comme d’autres moins connus, de leurs interprètes, des contextes historiques, de la petite histoire, et plus encore ! Vous êtes tenté ? Joignez-vous à nous sans hésiter !

Horaire : les mardis de 19 h à 21 h

Lieu : Café centre d’art, local 305

Tarif : 45 $ par année

Information et inscription : clubmusiqueboucherville.my.canva.site, [email protected]

Scouts 32e Ste-Famille : inscriptions 2026-2027 en cours

Plus on est, plus on s’amuse! Nous avons encore des places disponibles dans nos unités scoutes du 32e groupe scout Sainte-Famille, pour les résidents de Boucherville.

Votre jeune pourra relever des défis, rire et développer sa confiance, son autonomie, son esprit d’équipe et son sens des responsabilités. Qu’il soit Castor (7 à 8 ans), Louveteau (9 à 11 ans) ou Aventurier (12 à 17 ans), il sera accueilli avec plaisir par nos jeunes et nos bénévoles les vendredis soir.

Inscrivez-le pour l’année scoute 2026-2027 et joignez-vous à une communauté qui bouge, partage et s’entraide. Il est aussi possible de participer gratuitement à l’activité Scout d’un jour avant de s’inscrire officiellement.

Information et inscription : scouts32.ca, [email protected].

Ensemble vocal Les Tournesols

Établi à Boucherville, l’Ensemble vocal Les Tournesols fait la promotion du chant choral par l’interprétation de pièces issues de répertoires variés : populaire, classique, gospel, country, etc.

Sous la direction professionnelle du chef de chœur James Copland, accompagné par le pianiste Jean-Philippe Bouffard, le chœur présente deux programmes par année à l’église Sainte-Famille de Boucherville et participe à différents événements de la communauté. Une attention particulière est accordée à l’harmonisation des pièces afin de mettre en valeur les différents registres vocaux.

Une évaluation par le directeur musical est offerte aux personnes intéressées afin de déterminer leur participation potentielle.

Au plaisir de vous y rencontrer, que ce soit comme participant au chœur ou comme spectateur à l’un de nos concerts.

Horaire : De septembre à juin, répétitions le mardis soir et un samedi par mois.

Lieu : Église Saint-Sébastien.

Tarif : Veuillez communiquer avec l’organisme pour obtenir les détails concernant le tarif.

Information et inscription : Huguette Drouin, 450 647-5025 ou Jolyne Plourde, 450 641-8918, [email protected]

Société micro-informatique de Boucherville

Groupe de bénévole pour vous aider à résoudre vos problèmes d’informatique : ordinateur, laptop, tablette et plus. Formation avec un sujet par semaine choisi par les participants :

28 septembre : Fermeture d’un compte Apple

5 octobre : Fermeture d’un compte I Cloud

12 octobre : Application pour bloquer la publicité

19 octobre : Désactivation des fonctions à risque sur le cellulaire

Horaire : Lundi 9 h à 12 h

Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

Tarif : 10 $/rencontre ou 70 $ pour la saison automne-hiver

Information : Michel Rioux, 450 449-7042

Autisme Montérégie : Mieux comprendre le spectre de l’autisme

Cette activité de sensibilisation permet de mieux comprendre et d’accompagner les personnes autistes. Plusieurs sujets seront abordés, notamment les sphères du développement touchées, les comportements caractéristiques et les répercussions possibles sur le quotidien. Deux rencontres de 55 minutes sont offertes à l’heure du dîner, dans un format pratique et facile à intégrer à son horaire.

Horaire : Les mardis 6 et 13 octobre 2026, de 12 h à 12 h 55.

Tarif : 10 $ pour les membres et 45 $ pour les non-membres

Information et inscription : Inscription en ligne avant le 1er octobre à autismemonteregie.org, [email protected].

Librairie du bazar de la paroisse Saint-Sébastien

Venez visiter la librairie du Bazar : vous y des livres, CD, DVD et disques de seconde main. Nouveaux arrivages réguliers ! Venez bouquiner et partager un café avec les libraires : Jean-Claude, Yolaine, Pierre et Jacques.

Tous les items que vous y trouverez proviennent des citoyens de Boucherville et retournent aux citoyens de Boucherville. Cette librairie contribue à recueillir des contributions pour l’entretien de l’église. Venez nous visiter l’un de ces prochains jeudis, nous aurons le plaisir de vous accueillir !

Horaire : Les jeudis, 10 h à midi

Lieu : 780 rue Pierre-Viger, salle Paul-Décarie

Tarif : gratuit (café, thé ou tisane offerts)

Information : 450 655-8311 poste 0, [email protected]