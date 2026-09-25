La Maison de l’Entraide a célébré en grand son 50e anniversaire de fondation au Centre communautaire de Sainte-Julie, le 10 septembre dernier, en se souhaitant pour l’occasion, au moins un autre 50 ans de plus.

Des bénévoles d’hier et d’aujourd’hui ont pu échanger de nombreux souvenirs qu’ils ont vécus au sein de l’organisme qui a été fondé en 1976 par Denyse Labrecque, par le biais de la guignolée.

Le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, a salué l’organisme dont la missionest de soutenir les familles vivant des difficultés économiques de Sainte-Julie et de travailler, en collaboration avec les partenaires du milieu, à améliorer leurs conditions de vie. Rappelons que la principale source de revenus est l’opération d’une friperie ouverte au grand public, alors que l’Épicerie solidaire a vu le jour en 2023.

Un certificat et un chèque pour ce 50e ont été remis par le maire au conseil d’administration de la Maison de l’Entraide. (Photo : La Relève – Daniel Bastin)

À la tête de la Maison de l’Entraide depuis maintenant 12 ans, Nathalie Garand a salué le travail précieux de toute son équipe de direction et de ses bénévoles, qui veillent au quotidien à son bon fonctionnement.

Un prix a été créé

Un des moments forts de la soirée est survenu lors d’un hommage rendu à la présidente du conseil d’administration, Hélène Pelletier. Dans le cadre de ce 50e anniversaire, une nouvelle distinction a été créée, soit le Prix Hélène Pelletier, qui sera remis chaque année à un bénévole afin de souligner son engagement, sa générosité et sa contribution remarquable à la mission.

C’est avec la gorge nouée par l’émotion que Nathalie Garand a parlé de sa présidente des huit dernières années. «Il y a des gens qui, s’ils n’étaient pas là, je ne serais probablement plus là, à la Maison de l’Entraide. […] C’était vraiment ma conscience au travail. C’était mon bras droit, puis mon bras gauche! C’est une personne avec qui j’ai adoré travailler!»

Une surprise était prévue pour Mme Pelletier alors que les membres de sa famille attendaient patiemment dehors le moment pour la surprendre lors de cet hommage, ce qui a fait monter quelques larmes à ses yeux.

À son tour, la gorge nouée par l’émotion, Mme Pelletier a remercié tout le monde pour cette belle surprise. «La Maison de l’Entraide m’a apporté plus que j’ai pu donner!», a-t-elle déclaré, en ajoutant qu’on ne fait pas du bénévolat pour les honneurs, mais pour le seul bonheur de donner.

Une surprise était prévue pour Mme Pelletier: la présence de sa famille.