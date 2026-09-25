Monsieur Jean-Eudes Lanteigne a été retrouvé sain et sauf à Montréal un peu avant midi aujourd’hui par des membres du Service de police de la Ville de Montréal.

Soulignons que le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) était à la recherche de Jean-Eudes Lanteigne, un homme de 94 ans porté disparu depuis le 24 septembre.

M. Lanteigne avait été vu pour la dernière fois vers 9 h, sur la rue Kirouac, dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil. Les policiers craignaient pour sa sécurité et ont lancé une Alerte Silver afin de tenter de le retrouver.