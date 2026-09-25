Même après des heures à cuisiner dans 24 en 24, Hugo Saint-Jacques n’avait aucune envie de s’asseoir. Finaliste de la compétition culinaire diffusée à TVA ce printemps, le chef de Longueuil carbure visiblement aux défis. Et ces jours-ci, c’est le passage des Championnats du monde de cyclisme en Montérégie qui l’allume.

Pendant 24 en 24, lorsque les concurrents qui performaient bien obtenaient quelques minutes de repos, Hugo Saint-Jacques aurait normalement dû en profiter pour refaire le plein d’énergie.

Il faisait plutôt le contraire.

« Moi, je suis à côté, puis je danse, je virevolte un peu. Les gars me disent : “Go, relax, assis-toi un peu.” Puis je dis : “Non, non.” »

S’arrêter lui faisait presque plus peur que de continuer. « Quand on arrête sur une lancée, souvent, on perd le momentum », explique celui qu’on a aussi connu à Salut Bonjour et Les Chefs!.

Près de 16 ans après sa première participation aux Chefs!, Hugo Saint-Jacques avait envie de retourner se mesurer à d’autres cuisiniers. Pas pour prouver quoi que ce soit, assure-t-il, mais pour savoir où il se situait encore et se « challenger ». L’expérience l’aura mené jusqu’en finale de 24 en 24.

De la cuisine au vélo

Cette énergie débordante refait rapidement surface lorsqu’on aborde avec lui les Championnats du monde de cyclisme. Hugo Saint-Jacques en est l’un des ambassadeurs et, à l’entendre en parler, on comprend assez vite pourquoi.

« C’est gros, c’est géant, je dirais même. C’est important, c’est mondial. »

Les 26 et 27 septembre, les courses élites prendront leur départ à Brossard avant de traverser une partie de la Montérégie en direction de Montréal. Pour le chef, qui pratique lui-même le vélo depuis plusieurs années, difficile d’imaginer plus belle vitrine pour la région.

Il espère surtout que les gens en profiteront.

« Il faut aller sur le bord de la route, il faut taper dans nos mains, il faut faire des pancartes. » Hugo Saint-Jacques

Et pas besoin d’être un grand connaisseur de cyclisme pour se laisser prendre au jeu, insiste-t-il. L’accès au parcours est gratuit et, à certains endroits, les résidents pourront littéralement sortir de chez eux pour voir passer certains des meilleurs cyclistes au monde.

« Il ne faut pas se dire qu’on a manqué de regarder les championnats du monde. C’est une fois, c’est là, allez-y. »

Fier de sa Montérégie

Son rôle d’ambassadeur lui permet aussi de réunir deux univers qui lui ressemblent : le vélo et la cuisine. Hugo Saint-Jacques ne cache pas son attachement à la région où il habite, travaille et pratique ses sports.

« J’aime beaucoup la Montérégie. Je suis quelqu’un qui est passionné par les produits de chez nous. »

Le chef entend d’ailleurs profiter du passage du championnat pour mettre certains producteurs locaux en valeur. Il travaille notamment à intégrer des produits d’ici à ce qu’il servira pendant l’événement.

Pour lui, cuisine et vélo ne sont finalement pas si éloignés. Dans les deux cas, il faut de l’endurance, de bons outils et l’envie de constamment repousser ses limites. Et de l’énergie, Hugo Saint-Jacques en a visiblement encore beaucoup en réserve.

🎧Écoutez l’entrevue complète avec Hugo Saint-Jacques juste ici

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