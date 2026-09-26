La 17e édition de la Grande soirée de la Fondation Jeanne-Crevier, tenue au Centre multifonctionnel Francine Gadbois, le 18 septembre dernier, a permis d’amasser 43 052$ afin de concrétiser la mission de l’organisme.

Un merci tout spécial a été adressé aux participants, aux commanditaires et à la trentaine de bénévoles par le comité organisateur composé de Mylène Ferron, présidente, Manon Raymond, Hubert Lavallée, Jean-Philippe Reid, Marjolaine Tessier et Alexandra Simard.

Ils ont rappelé que ces sommes amassées permettent notamment la tenue de moments de douceur avec des animaux en zoothérapie, l’organisation de spectacles de musique et également des activités spéciales, comme l’épluchette de blé d’Inde annuelle.

Soulignons que la Fondation travaille en étroite collaboration avec Santé Québec Montérégie-Est et fait partie du réseau d’organismes sans but lucratif qui œuvrent dans le milieu de la santé. Sa mission consiste à investir les fonds qu’elle amasse au bénéfice des résidents et des usagers du centre de jour du CHSLD Jeanne-Crevier. Les projets dans lesquels la Fondation investit des fonds sont identifiés et mis sur pied en partenariat avec Santé Québec Montérégie-Est. Au cours des années, c’est plus de 2M$ qui ont été investis