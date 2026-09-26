La Ville de Boucherville soulignera la Journée internationale des aînés en proposant une marche thématique consacrée à l’histoire de la ville, le 2 octobre.

L’activité, destinée aux personnes de 50 ans et plus, débutera à 9h à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère. Les participants découvriront trois lieux emblématiques de Boucherville : la bibliothèque, la maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine et la place de l’église.

La formule prévoit trois visites d’environ 40 minutes, entrecoupées de déplacements à pied. Une collation sera également servie au terme de l’activité.

La participation est gratuite, mais les places sont limitées. L’inscription doit être faite au plus tard le 27 septembre par courriel à [email protected] ou au 450 449-8640.

Une journée d’information et de prévention

Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) tiendra pour sa part une journée d’information et de prévention destinée aux personnes de 50 ans et plus, le 9 octobre, au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Des conférences sont prévues, notamment sur la fraude visant les aînés.

Info : 450 655-9081 le site Web cabboucherville.ca.