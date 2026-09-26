Les premiers Championnats du monde sur route de la Bouchervilloise Sandrine Veilleux resteront à jamais gravé dans sa mémoire, puisqu’elle a été portée par la foule et par une délégation de supporteurs. Ces encouragements ont été particulièrement précieux, car sa course n’a pas été des plus faciles.

À l’aube des Championnats du monde sur route UCI 2026 à Montréal, la jeune athlète de 17 ans avait dévoilé au journal La Relève qu’elle était très excitée de pouvoir prendre part à ce grand événement cycliste, tout en demeurant très réaliste quant à ses objectifs en vue de la compétition.

«Ce sera ma première expérience de course dans un si grand peloton, avec des athlètes qui évoluent régulièrement en Europe», avait-elle prévenu.

Au terme de la course sur route féminine junior tenue le vendredi 25 septembre, la jeune athlète a terminé au 60e rang, à 14 minutes 3 secondes de la gagnante.

Dès le départ, Sandrine Veilleux a constaté qu’elle n’avait pas ses meilleures jambes pour se battre avec les meilleures au monde. Elle a toutefois donné le meilleur d’elle-même, mais elle a été ralentie par la chute d’une adversaire qui est survenue devant elle. Le peloton s’est scindé en deux à la suite de cette chute, et Sandrine est demeurée dans le deuxième groupe.

Elle a de plus combattu un «énorme mal de tête» dès le troisième tour, et ces douleurs ont été accentuées par les nombreux cris en bordure de la route. Toutefois, ces cris l’ont aussi motivée à terminer sa course devant les siens.

«C’était vraiment le fun d’entendre tout le monde. J’ai pris le temps de regarder et j’ai remarqué les drapeaux du Canada, c’était vraiment beau à voir. Tout au long de la montée, j’entendais mon nom et ça faisait du bien au moral», a-t-elle lancé après la course à l’Agence Sportcom, tout en précisant qu’elle entend bien rebondir l’an prochain lors des Championnats du monde sur route qui seront présentés en France. Et sans mal de tête cette fois!