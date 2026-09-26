Avis aux conducteurs, l’autoroute 30 en direction ouest pourrait faire l’objet d’une surveillance par radar photo mobile dans la zone des travaux de réparation de deux ponts d’étagement qui surplombent le chemin de la Butte-aux-Renards/montée de Picardie, à Varennes.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) précise que la limite de vitesse est de 70 km/h dans cette zone de chantier, mais en dehors des heures de pointe, certains usagers ne la respectait pas.

Le MTMD ajoute qu’en cas d’une infraction décelée par un radar photo, aucun point d’inaptitude n’est porté au dossier du propriétaire du véhicule, mais le montant de l’amende est doublé quand l’infraction est en zone de travaux routiers.

Autre radar photo mobile

Rappelons que le chantier d’aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 20 en direction est, entre Sainte-Julie et Beloeil, fait elle aussi l’objet d’une surveillance par radar photo mobile.

Là encore, le MTMD a constaté que la limite de vitesse, qui est de 80 km/h dans ce secteur, n’est pas respectée en dehors des heures de pointe. Une signalisation installée en amont du chantier en informera les usagers de la route.