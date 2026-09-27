La progression fulgurante de la cycliste Sandrine Veilleux est appuyée par la Fondation Aléo, qui lui a accordé une première bourse, d’un montant de 2 000$, qui est accompagnée de services d’accompagnement conçus pour la soutenir dans son développement sportif, scolaire, professionnel et humain.

La Fondation Aléo rappelle que, dans un contexte où le sous-financement du sport soulève de nombreuses préoccupations, elle choisit de se placer résolument en mode solution.

L’athlète en cyclisme sur route et piste a entre autres signé une quatrième place à la poursuite par équipe lors des Championnats du monde junior sur piste, en août 2026, en Belgique. Elle a également terminé troisième au classement général et a été sélectionnée Meilleure jeune du Tour de l’Abitibi, en juillet 2026.

La Boucherville de 17 ans qui étudie en sciences de la nature au Cégep Édouard-Montpetit souhaite poursuivre sur sa lancée et vise le sommet canadien autant sur la piste que sur la route.