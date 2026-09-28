Les travaux de réfection à l’intersection du chemin du Fer-à-Cheval et de la rue Principale ont provoqué toutes sortes de réactions sur réseaux sociaux. Ces travaux progressent toutefois et l’ouverture complète de la voie demeure prévue pour la fin du mois d’octobre, alors que leur complétion est prévue en 2027.

L’intersection avant les travaux. (Image: gracieuseté)

Lors de l’assemblée publique du 15 septembre, le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, a tenu à rappeler les étapes à venir sur ce chantier. «Il s’agit d’un axe routier important pour notre ville, et les interventions réalisées étaient nécessaires afin d’améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation», a-t-il mentionné.

«Au cours de l’été 2026, nous avons profité de la période estivale et du congé scolaire pour réaliser des travaux majeurs dans l’intersection, notamment sur les infrastructures souterraines nécessaires aux nouveaux feux de circulation.»

Il a ajouté qu’afin de respecter les échéanciers liés aux travaux subventionnés, de limiter les répercussions sur la circulation et de permettre la réouverture de l’intersection avant la rentrée scolaire, la Ville a choisi de réaliser certains travaux dans une phase ultérieure.

«Les nouvelles voies de virage prioritaires ainsi que l’installation des nouveaux feux de circulation seront donc réalisées lors de la prochaine étape des travaux. L’agrandissement et la reconfiguration définitive de l’intersection seront complétés en 2027. Le déploiement des feux de circulation intelligents est également prévu en 2027. L’ensemble des travaux de pavage, quant à lui, sera réalisé cette année.»

Le maire a souligné que l’ouverture complète du chemin du Fer-à-Cheval demeure prévue pour la fin du mois d’octobre et que, d’ici la fin du chantier, cette rue demeure réservée à la circulation locale.