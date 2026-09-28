Beaucoup de Québécois paient encore leurs soins dentaires de leur poche sans savoir qu’un programme fédéral pourrait couvrir une partie de la facture. Lancé pour combler les trous laissés par les assurances privées, ce coup de pouce vise les familles à revenu modeste ou moyen qui reportent des traitements par manque de couverture. Pourtant, plusieurs personnes admissibles ignorent encore l’existence du programme ou pensent, à tort, qu’elles n’y ont pas droit. Voici comment savoir si votre situation correspond aux critères.

Un programme fédéral encore méconnu

Depuis son déploiement progressif, le Régime canadien de soins dentaires change la donne pour des milliers de ménages qui n’avaient jusqu’ici aucune couverture. Il s’adresse aux résidents sans assurance dentaire privée ou publique équivalente, à condition que le revenu familial net reste sous un certain seuil. Le gouvernement fédéral rembourse alors une partie ou la totalité de plusieurs soins courants, selon la tranche de revenu. Malgré cette portée, l’inscription demeure volontaire, ce qui explique pourquoi tant de personnes admissibles n’ont pas encore fait la démarche.

Qui peut y avoir droit

L’admissibilité repose sur trois critères simples. Il faut d’abord ne pas avoir accès à une assurance dentaire, que ce soit par un employeur, un régime provincial ou une police privée. Le revenu familial net ajusté doit ensuite se situer sous le plafond fixé chaque année, un seuil qui varie selon la composition du ménage. Enfin, la personne doit résider au Canada à des fins fiscales et avoir produit sa déclaration de revenus de l’année précédente. Ces trois conditions réunies ouvrent la porte à une demande, peu importe l’âge du demandeur.

Les revenus familiaux entrent en jeu

Le montant remboursé varie selon le revenu familial net déclaré. Les ménages sous le premier palier reçoivent une couverture complète pour la majorité des soins admissibles, sans frais à débourser. Ceux qui se situent dans la tranche intermédiaire paient une portion réduite, généralement autour de quarante pour cent du coût. Au-delà d’un certain revenu, la personne n’est simplement plus admissible au programme. Cette structure par paliers vise à concentrer l’aide là où le besoin financier est le plus grand, plutôt que d’offrir un remboursement uniforme à tous.

Les soins couverts par le programme

La liste des soins admissibles couvre les examens, le nettoyage, les radiographies, les obturations et les extractions. Les traitements plus spécialisés, comme les prothèses ou certaines chirurgies, entrent aussi dans le champ d’application selon les besoins cliniques établis par un professionnel. Le patient consulte un dentiste participant au programme, qui facture ensuite directement le gouvernement pour la portion remboursée.

Ce qui reste à la charge du patient

Certains traitements esthétiques, comme le blanchiment des dents ou la pose de facettes purement décoratives, ne font pas partie de la couverture. Il en va de même pour les soins déjà entièrement pris en charge par un autre régime, public ou privé. Avant un rendez-vous, mieux vaut demander une estimation écrite des frais résiduels pour éviter les surprises sur la facture finale.

Comment savoir si vous êtes admissible

Le moyen le plus simple de vérifier son admissibilité consiste à utiliser l’outil en ligne du gouvernement, qui pose quelques questions sur le revenu familial, l’âge et la couverture actuelle. La réponse s’affiche en quelques minutes, sans engagement. Les personnes qui préfèrent un contact humain peuvent aussi téléphoner à la ligne dédiée, où un agent guide chaque étape de la vérification. Dans les deux cas, avoir sa déclaration de revenus à portée de main accélère considérablement la démarche.

Faire le premier pas

Une fois l’admissibilité confirmée, il reste à trouver un dentiste qui participe au programme dans son secteur. La clinique Centre Dentaire Boucherville figure parmi les cabinets qui acceptent les patients couverts par le régime fédéral et qui les accompagnent dans les démarches administratives liées au remboursement. Prendre rendez-vous permet de faire le point sur ses besoins réels avant de soumettre une demande, plutôt que de deviner l’ampleur des soins nécessaires. Un suivi régulier évite souvent des interventions plus lourdes et plus coûteuses plus tard.