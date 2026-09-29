Le vote par anticipation a connu une bonne participation dans la circonscription de Montarville qui comprend les villes de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville.

Au total, 30,61 % des électeurs inscrits sur la liste électorale ont exercé leur droit de vote dimanche et lundi, les 27 et 28 septembre.

Ce taux est supérieur à celui enregistré pour l’ensemble du Québec, où 23,6 % des électeurs ont voté par anticipation. Cela représente environ 1,5 million de personnes à l’échelle de la province.

Dans Montarville, près d’un électeur sur trois ont donc déjà voté avant le jour du scrutin, le 5 octobre.