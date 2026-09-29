Depuis le 17 septembre, une installation artistique interactive lumineuse située au haut de la pente à glisser attire bien des regards et suscite de nombreux commentaires, particulièrement la nuit. Les citoyens sont invités à prendre contact avec cette œuvre intitulée Weci | Koninut, qui est offerte gratuitement jusqu’au 1er novembre.

Pour vivre l’expérience interactive, il suffit de s’installer dans cet espace et de se laisser transporter dans un univers où les lumières, les sons et les œuvres picturales se fusionnent.

Cette rencontre originale entre l’art, la nature et le territoire a été conçue par les artistes autochtones Julie-Christina Picher et Dave Jenniss. L’œuvre se veut un hommage vibrant aux cultures autochtones et offre un espace où chacun est invité à s’arrêter, à rêver et à reconnecter avec la nature.

Les artistes expliquent que Weci | Koninut est composée de six capteurs de rêves géants et l’installation évoque la sagesse des ancêtres et le respect de l’environnement, alors que chaque saison, de Pitcipipon, le pré-hiver, à Takwakin, l’automne, propose un univers visuel, lumineux et sonore distinct.

«Weci | Koninut est né d’un rêve : celui de créer une œuvre qui rassemble, qui voyage, et qui témoigne de la richesse des cultures autochtones du Québec. Une œuvre ancrée dans la tradition et tournée vers l’avenir, qui transforme le territoire en un espace de rencontre, de mémoire et de poésie», ont souligné par voie de communiqué les cocréateurs, Dave Jenniss et Julie-Christina Picher.