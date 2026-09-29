Maintenant que la Commission municipale du Québec (CMQ) a fermé le dossier sur des allégations de favoritisme visant certaines de ses interventions, le maire de Varennes Martin Damphousse entend «tourner la page sur cette période sombre». Dans une publication, il évoque les répercussions et «impacts humains bien réels» qu’ont eu ces allégations.

«Après plusieurs mois d’analyse, aucune accusation ni aucun blâme n’ont été retenus à mon égard. Dans les termes mêmes de la Commission municipale, le dossier est maintenant fermé. Je peux donc aujourd’hui apporter certaines précisions au sujet des allégations qui avaient été formulées», a-t-il mentionné dans sa publication.

«À la suite des articles publiés à mon sujet dans le Journal de Montréal au printemps dernier, j’avais choisi de réserver mes explications et mes réponses aux enquêteurs de la Commission municipale du Québec. J’avais alors indiqué publiquement souhaiter que toute la lumière soit faite sur cette situation.»

Le maire a ajouté qu’il a rencontré les enquêteurs de la CMQ à deux reprises, soit le 12 juin et le 21 août derniers.

Période «très difficile»

«Je ne peux toutefois passer sous silence les répercussions qu’a eues cette situation sur ma famille et sur mes proches. À cet effet, je m’adresse à celle et celui qui ont propagé des allégations et qui ont déposé ces plaintes, soit, Mme Carine Durocher et M. Gaétan Marcil, deux conseillers-ères municipaux.»

«Sachez que cette période a été très difficile pour ma famille et moi, et que vos allégations publiques ont entraîné des impacts humains bien réels. Des plaies vives ne sont toujours pas cicatrisées. Mais, nous pouvons aujourd’hui tourner la page sur cette période sombre», a-t-il souligné.

«Pour ma part, je demeure entièrement engagé et toujours motivé à servir les citoyens de Varennes avec intégrité, transparence et dans le seul intérêt supérieur de notre communauté.»

«Je tiens également à remercier sincèrement tous ceux et celles qui m’ont témoigné leur soutien au cours de cette période. Cette confiance, que vous m’accordez depuis maintenant 17 ans, est un privilège et je vous en suis très reconnaissant», a-t-il conclu.