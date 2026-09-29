Le Triathlon-duathlon de Boucherville a franchi un nouveau cap pour sa 10e édition. Quelque 1 845 participants ont pris part à l’événement, qui s’est déroulé pour la première fois sur deux jours, les 26 et 27 septembre. En plus de réunir un nombre record de sportifs, l’événement a permis de remettre 200 000 $ à quatre organismes communautaires de Boucherville.

Le montant sera partagé à parts égales entre le Comité d’entraide de Boucherville, qui reçoit un don pour la première fois, le Centre Répit dépannage Aux Quatre Poches, la Fondation Jeanne-Crevier et la Maison de soins palliatifs Source Bleue.

Il s’agit d’une hausse importante par rapport à l’an dernier. En 2025, 120 000 $ avaient été remis à trois organismes locaux.

La 10e édition, présidée par l’athlète Marjorie Lajoie, a aussi été marquée par l’ajout de nouvelles catégories. Les plus jeunes ont notamment eu leur place avec le Triathlon Jeunesse 1, accessible dès l’âge de 4 ans, et le Duathlon Jeunesse, destiné aux jeunes de 7 à 11 ans. Une épreuve de demi-longue distance, pouvant être réalisée individuellement ou en équipe, a également été ajoutée au programme.

L’événement continue de prendre de l’ampleur depuis ses débuts. En 2025, le Triathlon-duathlon avait déjà établi une nouvelle marque avec 1 633 participants à sa neuvième édition. Le record a donc été largement dépassé cette année, avec plus de 200 participants supplémentaires.

Initié par le maire de Boucherville, Jean Martel, le Triathlon-duathlon est organisé par la Ville. Le maire a une fois de plus pris part à l’événement, tout comme ses filles.

«Mon objectif est donc atteint. Je ne voulais surtout pas qu’on inscrive sur ma pierre tombale “Ici repose un homme qui a toujours voulu faire un triathlon demi-Ironman, mais qui ne l’a jamais fait” », s’est exprimé le maire avec humour. Il a de nouveau terminé premier de son groupe d’âge… il était le seul et le plus vieux!