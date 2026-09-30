Une coalition formée de onze organismes mandataires des programmes Sport-études de l’école secondaire De Mortagne s’inquiète des tarifs proposés par la Ville de Boucherville pour l’utilisation de ses installations récréatives et sportives, hausses qui n’ont finalement pas été appliquées. Les montants dont il est question ont été présentés par la Ville en juin, avant que les discussions avec le Centre de services scolaires des Patriotes (CSSP) soient mises sur pause et que les tarifs de 2026-2027 soient maintenus. Celle-ci se tenaient dans le cadre d’une révision de la tarification des installations récréatives du CSSP et de la municipalité.

Les organismes concernés sont ceux des programmes de soccer, volleyball, baseball, hockey, ringuette, karaté, judo, patinage artistique, patinage de vitesse, football et tennis. Leurs activités se déroulent, en partie, dans des installations municipales.

Le tableau transmis au journal par la coalition donne une idée de l’écart entre les tarifs payés en 2025-2026 et ceux qui avaient été proposés. En baseball, par exemple, l’organisme avait payé environ 6 000$ pour l’utilisation des installations. La proposition présentée en juin faisait grimper la facture à 154 000$. Après le gel du dossier, les frais pour 2026-2027 sont finalement de 4 115$.

D’autres écarts sont également importants. En soccer, les frais de 2025-2026 étaient d’environ 3 000$ alors que 162 000$ avaient été proposés. En karaté, on passait de quelque 2 000$ à 7 465$. Pour le patinage artistique, les frais de 73 883$ auraient atteint 156 800$. Du côté du hockey, l’utilisation des arénas, qui avait coûté 112 560$, était évaluée à 196 700$ dans la nouvelle proposition.

Pour certains organismes, les augmentations annoncées dépasseraient 300%, selon la coalition qui estime par ailleurs que les coûts de location de l’ensemble des organismes pourraient passer de moins de 50 000$ en 2025-2026 à plus de 250 000$. Elle évalue également à environ 150% l’augmentation potentielle des frais assumés par les familles.

La coalition, qui regroupe les onze organismes concernés, dit représenter plus de 900 jeunes athlètes, dont 265 résident à Boucherville. Elle estime que les nouvelles modalités, si elles sont appliquées, pourraient entraîner des répercussions importantes sur les programmes et, ultimement, sur les familles.

«Nous ne demandons pas la gratuité», soutient Alexandre Da Rocha, porte-parole de la coalition. Les organismes demandent plutôt de la prévisibilité dans les coûts et souhaitent que la réalité particulière des Sport-études soit prise en compte dans la tarification. La coalition est appuyée dans ses revendications par Excellence sportive Montérégie, le centre régional d’entraînement multisports mandaté pour la région.

@ST:Pétition

Une pétition demandant de revoir les modalités de la possible hausse circule actuellement. Plus de 7000 signatures y figuraient le 23 septembre.

Par ailleurs, une délégation de parents et de jeunes athlètes s’est également présentée à la séance du conseil municipal du 21 septembre pour faire part de ses inquiétudes. Les organismes souhaitent notamment être associés aux discussions qui doivent reprendre cet automne.

Rappelons que le dossier découle notamment des changements dans les modalités de financement du gouvernement entourant l’utilisation des installations scolaires. Le CSSP a alors signifié à la Ville qu’il devait négocier une nouvelle entente.

Le dossier ne concerne toutefois pas l’ensemble des programmes Sport-études de De Mortagne. Selon le directeur général de Boucherville, Roger Maisonneuve, 38 programmes sont offerts, mais seulement onze utilisent les installations municipales et sont visés par les négociations avec la Ville.

Ces montants n’ont toutefois pas été appliqués. À la suite des discussions entre la Ville et le CSSP, les parties ont convenu, en juillet dernier, de maintenir le statu quo pour l’année scolaire 2026-2027 et de reprendre les négociations le 1er octobre.