Les œuvres littéraires qui ont été créées par des auteurs qui sont ou qui ont été résidents de Sainte-Julie sont peut-être un peu moins connues de leurs propres concitoyens, et c’est pourquoi la Ville propose à la population de les découvrir ou les redécouvrir… en marchant ou en roulant!

Dans le cadre de son 175e anniversaire, la Ville de Sainte-Julie a inauguré son nouveau sentier littéraire au parc Armand-Frappier, sur une partie de la piste cyclable longeant le grand coteau, derrière l’aréna. Les visiteurs pourront découvrir des extraits d’œuvres littéraires abordant différents genres, notamment la romance, la fiction, la poésie et bien d’autres univers.

Une expérience immersive est également mise à la disposition des gens grâce à des capsules audio permettant d’entendre les auteurs lire un extrait de leurs créations.

Parmi ces auteurs, on remarque notamment la mairesse de Longueuil et ex-Julievilloise, Catherine Founier, lire un extrait de son livre Apprivoiser la politique. On reconnaîtra également la voix de l’animateur de l’émission quotidienne On va se le dire, sur les ondes d’ICI-Télé, alors qu’il lit un extrait de son premier roman d’horreur intitulé Ils finiront bien par t’avoir.

Les œuvres présentées sont également signées par la romancière JoÈve Dupuis, qui connaît le succès avec sa série de romans Mères sans surveillance; André Laveau, les membres de la famille Trudeau, Félix, Loïc et Dominique; L.P. Sicard; Réjean Plamondon; Roxanne Lavoie et Samuel Champagne.

Lors de l’inauguration, le maire de Sainte-Julie, Mari Lemay, a lancé l’invitation à découvrir ce sentier et ces talents. «En cette année du 175e anniversaire de Sainte-Julie, cette exposition est une belle occasion de mettre en valeur le talent de nos auteurs. Les citoyens pourront découvrir la richesse et la diversité de leurs univers littéraires.»