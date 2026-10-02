Il y a huit candidats en lice dans la circonscription de Montarville. Afin d’éclairer le choix des électeurs, nous avons présenté les engagements des cinq principaux partis, et nous poursuivons avec les trois autres candidats qui complètent ce tour d’horizon.

Candidat indépendant

Sylvain Bouchard habite Boucherville depuis 30 ans. Il y a construit sa vie professionnelle, sa famille et ses liens avec la communauté. Il est père d’une jeune fille qui aura bientôt trois ans et, depuis, il dit regarder les décisions politiques d’un autre œil et il pense à ce que l’on transmettra aux enfants à long terme.

En étant indépendant, il est donc libre de toute ligne de parti. La question de la voie ferrée demeure pour lui le dossier majeur pour Boucherville et les environs. Il croit également que l’autoroute 30 doit devenir une véritable priorité gouvernementale. Il déplore que la congestion croissante sur cet axe affecte directement les citoyens, les travailleurs, les entreprises et le développement économique de toute la région.

Sa campagne aborde également le logement et l’accès à la propriété, la situation des personnes âgées, les préoccupations des jeunes familles, le coût de la vie, l’économie, la productivité du Québec et l’efficacité des services publics.

Climat Québec

Le candidat de Climat Québec, Jean-Simon Bellavance, souligne que son parcours professionnel dans les communications, les arts et la culture, la solidarité internationale, l’animation et les loisirs auprès des enfants démontre qu’il veut toujours se placer au service des gens, et que la politique ne doit jamais être déconnectée de la réalité des citoyens.

Il ajoute que Climat Québec porte une vision où le pouvoir citoyen doit passer avant celui des lobbys et des intérêts particuliers. Le candidat de 36 ans se dit un indépendantiste et un environnementaliste décidé. Il croit en la capacité du Québec de prendre en main son avenir et de construire une société plus écologique, plus juste et plus démocratique.

La plateforme électorale du parti souverainiste Climat Québec place l’urgence climatique en priorité absolue. Elle vise la neutralité carbone pour 2030 et relierait l’ensemble des politiques publiques à la transition écologique.

Présence Québec

Présence Québec est un nouveau parti politique québécois qui se dit «d’inspiration» et qui «souhaite remettre la participation citoyenne, la responsabilité et la confiance au cœur de la vie démocratique. Sa vision s’appuie sur la connexion à soi, aux autres, à la nature et à la beauté ainsi que sur la reconnaissance des initiatives qui contribuent déjà au mieux-être collectif».

Annie St-Jacques a décidé de s’engager en politique afin de contribuer plus activement à la vie collective. La candidate est citoyenne de Saint-Bruno et mère de trois jeunes femmes. Elle précise que son parcours personnel nourrit son regard sur l’écoute, la dignité, l’entraide et la force des liens qui unissent la communauté.

Le programme du nouveau parti est notamment de mettre en lumière les actions positives qui émergent dans chacune des régions, car ses fondateurs ont réalisé que les solutions existent déjà partout au Québec et qu’il suffit de les reconnaître, de les soutenir et de les faire rayonner.