La campagne électorale provinciale amorce son dernier droit. Voici les engagements des cinq principaux partis en lice dans la circonscription de Montarville.

Équipe Christine Fréchette

Nathalie Roy a rappelé lors de son bilan que sa principale promesse est de continuer d’être à l’écoute des préoccupations des citoyens de Montarville et de porter leur voix auprès des ministres ou instances concernées.

Mme Roy a souligné qu’elle et son équipe ont réglé des centaines de dossiers confidentiels de citoyens au cours des dernières années. Elle a précisé qu’elle honore également cet engagement d’écoute envers les entreprises et gens d’affaires qui jouent un rôle crucial dans le développement économique et social du Québec.

Elle croit que les préoccupations des citoyens de Montarville sont les même que celles des Québécois, c’est-à-dire principalement le coût de la vie, le logement et les soins de santé. Elle fait confiance à Christine Fréchette, qui se bat entre autres pour les citoyens à ces chapitres, pour les entreprises et pour s’assurer que les nouveaux tarifs du président américain nuisent le moins possible aux entreprises québécoises.

Parti Québécois

Parmi ses priorités, le journaliste d’enquête, Jean-François Cloutier, veut accroître les soins à domicile et renforcer la première ligne ainsi que les CLSC afin de contribuer à désengorger les urgences dans la région. Son parti propose aussi d’abolir Santé Québec afin de dégager au moins 40 M$ pour le réseau de santé.

En transport, son parti propose un laissez-passer mensuel de 95$ pour le transport collectif, ce qui aiderait à désengorger les routes, et M. Cloutier entend défendre le maintien des navettes fluviales après la fin des travaux du tunnel. Sur le plan économique, il veut réduire de 20% le fardeau fiscal des PME et alléger leur fardeau réglementaire.

La hausse du trafic liée au développement du port de Contrecœur le préoccupe et il souhaite que le gouvernement fédéral et le CN démontrent que l’entretien des trains et des voies ferrées assure un niveau de sécurité adéquat.

Parti libéral

Pour Mathieu Lavoie, la priorité numéro un est de régler le problème de l’autoroute 30. Le candidat entend également défendre le maintien des services de transport collectif, notamment les navettes fluviales. En santé, il compte sur la télésanté pour faciliter l’accès aux professionnels et réduire la pression sur les urgences. Son propose notamment une plateforme donnant accès à différents professionnels de la santé.

M. Lavoie veut porter une attention particulière à l’accès aux médecins de famille et à la situation des résidents des résidences privées pour aînés, notamment en matière de hausses de loyers qu’il veut plafonner. L’entrepreneur entend soutenir les entreprises de la circonscription, particulièrement dans les secteurs de la technologie et de l’innovation.

Finalement, les libéraux proposent de tenir des États généraux sur l’éducation au cours des 100 premiers jours d’un gouvernement libéral. Celui qui est enseignant souhaite que les travaux portent notamment sur les méthodes d’enseignement, les besoins des élèves et l’évolution du système scolaire.

Parti conservateur

Marc Rondeau connaît bien le parti conservateur puisqu’il a été agent de liaison entre 2022 et 2024, et il est aussi organisateur du PCQ depuis 2024. Il est natif de Boucherville, où il a vécu pendant plus de 15 ans. Le parti s’engage à atteindre le déficit zéro en quatre ans. Cet objectif passerait par une diminution importante et ciblée des subventions directes et des crédits d’impôt aux entreprises.

Le PCQ voudrait imposer un gel permanent des embauches dans la fonction publique ainsi qu’une réduction graduelle de 5,6% par année, principalement grâce à l’attrition.

Le PCQ veut rendre les entreprises plus compétitives en accordant une baisse majeure du fardeau fiscal des sociétés, qui s’appuierait aussi sur la déréglementation et la libéralisation.

Les conservateurs veulent aussi réduire le fardeau fiscal des particuliers et les taxes à la consommation. Un gouvernement du PCQ se retirera aussi du marché du carbone pour alléger le fardeau fiscal des automobilistes à la pompe.

Québec solidaire

La candidate Ginette Langlois est une travailleuse sociale depuis plus de 33 ans. Ce qu’elle fait à échelle humaine, elle aimerait le réaliser à l’ensemble de la région, voire de la province. Son engagement est notamment basé sur l’importance d’agir sur les déterminants sociaux de la santé, notamment le coût de la vie, le logement, l’éducation et l’environnement.

Son parti a présenté ses engagements qui sont liés à l’amélioration des services de première ligne dans le domaine de la santé, au financement adéquat pour le transport en commun tout en augmentant l’accès gratuit, l’augmentation du salaire minimum, l’accès à la culture pour les jeunes, à l’accessibilité à la propriété pour les premiers acheteurs et la rémunération des artistes.

Mme Langlois dit avoir été présente sur le terrain et elle a pu rencontrer des organismes communautaires. Elle croit que le Québec a tous les outils et l’expertise nécessaire pour coordonner et gérer l’ensemble de ces différents services dans le réseau public, sans recourir au privé.