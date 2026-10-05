Les cas d’intimidation, de menaces, de violence et d’extorsion envers les commerçants ont fait souvent la manchette dans les médias et c’est dans le but de renforcer les actions préventives envers ces phénomènes que la Régie de police Richelieu–Saint-Laurent a visité 57 commerçants sur son territoire.

Le projet UNIS est une initiative provinciale de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Montréal, du Service de police de Laval et du Service de police de l’Agglomération de Longueuil.

Cette stratégie d’intervention commune vise notamment à encourager le signalement, anonyme ou non, des actes violents visant des commerces et des commerçants et le partage d’informations, en plus de développer un portrait commun et renforcer la collecte et le partage du renseignement à l’échelle provinciale.

La Régie de police Richelieu–Saint-Laurent participe au projet UNIS et, dans le cadre de cette initiative, 57 commerces de son territoire qui couvre 17 municipalités ont été visités conjointement par des policiers de la Régie et de la Sûreté du Québec.

Ces rencontres ont permis d’établir un contact direct avec les commerçants et de leur transmettre des conseils de prévention adaptés à leur réalité. Elles ont également permis aux policiers d’échanger avec les commerçants sur leurs préoccupations et de de les inciter à signaler rapidement toute situation inhabituelle, menace, tentative d’intimidation ou demande d’extorsion.