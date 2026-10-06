Ses toiles ont un style qui se remarque en un seul coup d’œil et c’est probablement cette particularité qui a fait en sorte que la carrière de l’artiste peintre François Faucher ait pu traverser les décennies. Le Bouchervillois peut notamment se targuer que les vedettes Elton John et Billy Joel possèdent une de ses œuvres. C’est dans le cadre de son 50e anniversaire de carrière que le créateur du vibrationnisme invite la population à une exposition d’envergure qui se tiendra du 6 octobre au 8 novembre à la Galerie Vincent d’Indy.

Durant cinq décennies, l’artiste peintre a pris part à plus de 200 expositions solos et collectives à travers neuf pays, dont huit en musée et une quinzaine de participations à des foires internationales.

Un monde à deux. (Photo : gracieuseté)

François Faucher a créé en 1983 le vibrationnisme, un style pictural qui donne à l’observateur l’impression visuelle que le tableau vibre et bouge grâce à des effets de tremblement, à une déformation des contours et à l’ajout d’éléments détachés.

Quatre expositions souligneront les 50 ans de parcours de l’artiste bouchervillois.La plus récente s’est déroulée à Parme en Italie, du 9 mai au 30 juin derniers, dans une galerie qui a déjà collaboré avec Riopel.

Saison des amours. (Photo : gracieuseté)

La prochaine exposition se tiendra quant à elle au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois à Boucherville. Cette exposition mettra en lumière la diversité de son travail et le public pourra y contempler dix murales aux thématiques variées, allant des voitures et de la musique au billard, en passant par les silhouettes et les visages.

Les visiteurs pourront entre autres découvrir une œuvre imposante intitulée Le G7 d’une longueur de 72 pieds, qui sera présentée sur écran de télévision.

Il est à noter que le vernissage de l’exposition à la Galerie Vincent d’Indy aura lieu le 8 octobre à 17h. Pour en savoir plus sur l’artiste : francoisfaucher.com