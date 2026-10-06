Alors que les sondages plaçaient le péquiste Jean-François Cloutier en tête, c’est finalement le candidat libéral Mathieu Lavoie qui représentera Montarville à l’Assemblée nationale. Il a remporté la circonscription par une mince majorité de 341 voix, avec 12 778 votes, soit 29,65 % du suffrage, selon les résultats à 23h30.

Son principal adversaire, le péquiste Jean-François Cloutier, a obtenu 12 437 voix (28,86 %). La députée sortante de la CAQ, Nathalie Roy, qui représentait Montarville depuis la création de la Coalition Avenir Québec en 2012 et qui était jusqu’ici présidente de l’Assemblée nationale, termine troisième avec 8 594 voix (19,94 %).

Qu’elle a été votre première pensée lorsqu’on vous a annoncé que vous étiez élu? «Que j’avais une grande responsabilité devant moi », a répondu le nouveau député de Montarville à La Relève.

« Est-ce que vous avez eu chaud pendant le dépouillement du vote ? « Oui et non, parce que je savais que les premiers résultats, c’étaient les résultats du vote par anticipation. Il ne faut pas oublier que la première journée du vote par anticipation, c’était avant la sortie des sondages qui étaient très favorables au PLQ. On savait que dans Montarville, les gens ne voulaient pas de référendum. Et puis Québec 125 mettait la CAQ en avance sur moi. Pendant toute la campagne, on savait que ce n’était pas vrai parce que ça fait très longtemps qu’on faisait du terrain. J’ai commencé tout de suite après mon investiture le 31 mai. Les gens me disaient qu’ils voulaient un changement. On ne croyait pas les sondages quand ils disaient que la CAQ était en avance sur nous, dans Montarville. Ce n’est pas ce qu’on voyait, et on a eu confiance jusqu’au bout. Donc la soirée, c’est le reflet de ce qu’on croyait fondamentalement quand Charles Milliard est venu dans la circonscription il y a quelques jours. Quand je regarde ce que les agrégateurs écrivaient, je ne vais pas critiquer leur travail, mais il y avait quelque chose qui était très différent de ce que nous on percevait sur le terrain. »

L’autoroute 30 en priorité

Le nouveau député entend maintenant porter à Québec plusieurs dossiers qui lui ont été soulevés durant la campagne. L’autoroute 30 arrive en tête de liste. Le candidat libéral affirme avoir constitué un dossier sur le prolongement de l’autoroute 30 et avoir multiplié les appuis au sein de son parti avant même l’élection. Il a rappelé que le projet a été mis sur la glace par le gouvernement de la CAQ en juin dernier.

« Mon travail maintenant est de porter la voix des citoyens à l’Assemblée nationale. On s’entend que c’est une voix qui a été plutôt absente dans les dernières années, mais là, il faut le dire haut et fort que c’est un enjeu critique non seulement pour les gens de Montarville, mais pour l’économie entière du Québec. »

Le transport collectif fera également partie de ses priorités. Il entend notamment défendre le maintien et l’amélioration des services dans la circonscription, alors que plusieurs mesures mises en place pendant les travaux du pont-tunnel doivent prendre fin. Mathieu Lavoie s’est notamment dit préoccupé par l’avenir des navettes fluviales. « Quand je vois que les gens s’habituent au transport en commun, et qu’on leur dit “retournez prendre vos voitures”, je trouve ça à contresens de tout ce qu’on doit faire comme humanité en ce moment », a-t-il dit, faisant référence aux enjeux liés aux changements climatiques.

Le nouveau député, né à Varennes et qui a grandi en partie à Boucherville, dit vouloir également préserver la qualité de vie qui caractérise selon lui la municipalité.