Peu de temps après avoir aménagé dans la ville, Marie-Josée Lanciault, a pris l’initiative de créer en 2021 le groupe Les retraités actifs de Boucherville dans l’objectif premier de briser la solitude des aînés et de créer de nouveaux liens d’amitié. Cette mission simple et belle à la fois a rejoint plus de 2 500 personnes en seulement cinq ans et l’organisme a souligné cet anniversaire le 23 septembre dernier au Café centre d’art.

Ce cinquième anniversaire laisse présager encore plein de beaux moments à venir. (Photo : gracieuseté)

Les retraités actifs de Boucherville est un regroupement d’hommes et de femmes exclusivement à la pré-retraite ou à la retraite qui aiment faire des activités de plein air en groupe. Ils pratiquent différents sports ou activités tels que le vélo, golf, ski, randonnée, visites guidées et voyages, le tout dans une atmosphère de détente.

Le mouvement a fait rapidement boule de neige et il a réuni des retraités de Boucherville principalement, mais aussi des gens de Varennes, de Sainte-Julie, de Brossard qui ont joint le groupe, créant une belle synergie entre les membres.

La fondatrice, Marie-Josée Lanciault.

Au fil des ans, Les retraités actifs de Boucherville a permis de nouer de belles amitiés et même de nouvelles histoires d’amour, puisque les gens ont plusieurs affinités en commun.

En février 2023 le groupe de retraités et de préretraités atteignait le nombre de 800 membres, mais grâce à un article publié dans le journal La Relève, les inscriptions ont fait un bond de 300 adhérents, dépassant 1 100 membres en un seul mois!

Aujourd’hui, pas moins de 2 500 personnes font partie des retraités actifs de Boucherville et ce cinquième anniversaire laisse présager encore plein de beaux moments à venir!