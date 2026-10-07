Récipiendaire d’un prix Coup de chapeau dans le cadre du programme de l’Ordre du mérite de la Ville de Boucherville, Louanne Roux est une athlète remarquée dans plusieurs disciplines : flag football, basketball, et football avec contact, dont elle rêve de joindre les rangs d’une équipe entièrement féminine de haut calibre.

Lors d’une cérémonie tenue à l’hôtel de ville le 21 septembre, la conseillère municipale Isabelle Bleau a tracé la carrière de cette jeune athlète qui a été sélectionnée le printemps dernier pour faire partie de l’équipe MU14 féminine qui a représenté le Québec aux Championnats nationaux Élite de flag football à Kingston.

«Louanne a tout simplement hissé son jeu à un niveau supérieur. Orchestrant l’attaque de la province de main de maître, elle s’est illustrée comme le quart-arrière numéro un incontesté de sa catégorie. Couronnée au sommet du flag football canadien, elle a terminé ce tournoi majeur en trônant seul au sommet avec les meilleures statistiques de la compétition», a indiqué Mme Bleau.

Pour la jeune athlète, le sport se pratique sur plusieurs terrains. Louanne a d’abord évolué avec les Dynamo du collège Saint-Paul, à Varennes, avant de poursuivre son développement sportif avec les Voltigeurs du collège Bourget.

Elle se démarque également de façon magistrale au football avec contact. Après avoir porté les couleurs des Grizzlis de Boucherville, elle poursuit maintenant son parcours dans l’espoir de joindre une équipe de football entièrement féminine.

Pour la conseillère Bleau, Louanne «s’impose aujourd’hui comme l’une des figures les plus brillantes, polyvalentes et inspirantes de sa génération».