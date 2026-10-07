Cercle de fermières : Journée Portes ouvertes

Vous êtes passionnés d’artisanat ou simplement curieux de découvrir des savoir-faire traditionnels ? Le Cercle de Fermières Boucherville vous invite chaleureusement à sa journée portes ouvertes !

Venez admirer nos talentueuses artisanes à l’œuvre et assistez à de superbes démonstrations :

– Tissage, tricot et couture

– Broderie et courtepointe

– Peinture

– Démonstration exclusive de fléché

C’est l’occasion idéale de rencontrer nos membres dynamiques, d’échanger avec elles et de vous renseigner sur nos nombreuses activités et ateliers. Venez en grand nombre !

Horaire : mardi 27 octobre, de 13 h 30 à 16 h

Lieu : Centre Monseigneur-Poissant

Information : [email protected]

École de danse de Boucherville au Marché des frissons

Le samedi 24 octobre prochain, les troupes élites de l’École de Danse de Boucherville prendront part au Marché des frissons organisé par la Ville de Boucherville, pour se mettre dans l’ambiance de l’Halloween.

Cette année, les pirates sont à l’honneur ! Nos danseurs vous feront découvrir l’univers des pirates et du monde maritime à travers des chorégraphies originales, mystérieuses et énergiques. Âgés de 8 à 19 ans, les élèves des troupes présenteront des chorégraphies de hip-hop, ballet, contemporain et jazz, offrant un spectacle varié qui saura plaire à tous les goûts et à tous les âges.

Un événement gratuit pour toute la famille ! Venez en grand nombre encourager nos jeunes danseurs et célébrer l’Halloween avec nous !

Horaire : Samedi 24 octobre dès 18 h

Lieu : Marché public Lionel-Daunais

Information : [email protected]

Fondation Jeanne-Crevier : 43 052 $ amassés !

Le 18 septembre dernier se déroulait la Grande soirée Pasta e Musica de la Fondation Jeanne-Crevier. Plus de 200 convives étaient présents pour célébrer en musique et en chansons la mission de l’organisme. Un montant de 43 052 $ a été amassé lors de cette 17e édition !

Cet argent signifient beaucoup pour les résidents du Centre Jeanne-Crevier, en plus des usagers du Centre de jour : ce sont des moments de douceur avec des animaux en zoothérapie, des instants de joie lors de spectacles de musique et des souvenirs mémorables lors d’activités spéciales, comme l’épluchette de blé d’Inde annuelle.

Enfin, merci à la trentaine de bénévoles qui sont venus prêter main-forte et aux généreux commanditaires pour cette édition inoubliable ! On se dit à la prochaine !



Information : www.fondationjeannecrevier.org

FADOQ : Spectacle Les Troubadours

Les Troubadours vous invitent à un véritable voyage musical à travers les plus belles chansons qui ont marqué les générations et traversé le temps. Retrouvez des mélodies inoubliables et les grands succès qui ont marqué la chanson française. Un rendez-vous musical empreint d’émotions, de souvenirs et de plaisir, interprété avec cœur par nos talentueux musiciens, les Troubadours.

Horaire : Samedi 24 octobre, 14 h

Lieu : Cercle social Pierre-Boucher

Tarif : 20 $, billets disponibles dès maintenant (bureaux FADOQ)

Information : 450 655-5014, www.fadoqboucherville.org

Autisme Montérégie : Ateliers et conférences à venir

Arrimé aux besoins des familles, Autisme Montérégie propose deux rencontres aux parents d’enfants autistes qui leur offriront une meilleure compréhension et des stratégies simples à mettre en place au quotidien:

Horaire et tarifs :

Formation Les crises et comportements difficiles : Samedi 17 octobre, 8 h 30 à 14 h 30. 35 $/membre et 70 $/non-membre

Conférence Comment favoriser les apprentissages chez mon enfant : Mercredi 29 octobre, 19 h à 21 h. 20 $/membre et 55 $/non-membre

Lieu : en virtuel

Information & inscription : www.autismemonteregie.org

Club d’aviron de Boucherville : Le Contre-Courant de retour !

Le Club d’aviron est heureux de présenter la 18e édition de la régate Le Contre-Courant, qui se tiendra le samedi 10 octobre.

Cette compétition rassemble chaque année des rameurs et des clubs provenant de différentes régions du Québec, qui viennent relever un défi unique dans le magnifique décor des îles de Boucherville. Les participants devront composer avec le courant et mettre à l’épreuve leur endurance, leur technique et leur esprit d’équipe sur un parcours de 5 km.

Au-delà de la compétition, Le Contre-Courant est une belle occasion de rassembler la communauté d’aviron québécoise et de faire découvrir ce sport aux citoyens de Boucherville. Les citoyens sont d’ailleurs invités à venir encourager les rameurs et profiter du spectacle sur le fleuve. Une belle journée de sport et d’animation en perspective !

Horaire : Samedi 10 octobre, de 7 h à 13 h

Lieu : Club d’aviron de Boucherville

Tarif : gratuit pour les spectateurs

Information : [email protected]

Association de la fibromyalgie – région Montérégie : Activités à venir

L’Association de la fibromyalgie région Montérégie invite la population à une série d’activités dédiées à la compréhension et au mieux-être des personnes vivant avec la fibromyalgie, des douleurs ou de la fatigue chronique.

Besoin d’outils concrets pour soulager des douleurs ? Essayez Autohypnose et fibromyalgie. Chaque rencontre se concentre sur un thème. Après un volet théorique, l’hypnothérapeute certifiée enseigne des techniques et exercices que l’on pratique sur place. Chaque rencontre se termine par une séance d’hypnose en lien avec le thème de la journée, suivie d’un retour.

Horaire : les vendredis du 16 octobre au 11 décembre, 10 h 30 à 12 h

Lieu : 150 rue Grant, Longueuil (salle La Chapelle)

Tarif : 90 $

Information et inscription : www.fibromyalgiemonteregie.ca

Librairie du bazar : pour la paroisse Saint-Sébastien

Venez visiter la librairie du Bazar : vous y trouverez des livres, CD, DVD et disques de seconde main. Nouveaux arrivages réguliers ! Venez bouquiner et partager un café avec nos gentils libraires.

Tous les items que vous y trouverez proviennent des citoyens de Boucherville et retournent aux citoyens de Boucherville. Cette librairie contribue à recueillir des contributions pour l’entretien de l’église. Venez nous visiter l’un de ces prochains jeudis, nous aurons le plaisir de vous accueillir !

Horaire : Les jeudis, 10 h à midi

Lieu : 780 rue Pierre-Viger, salle Paul-Décarie

Tarif : gratuit (café, thé ou tisane offerts)

Information : 450 655-8311 poste 0, [email protected]

La Recyclerie : recherche des bénévoles

La Recyclerie (anciennement : Centre des générations de Boucherville / Grenier des aubaines) est un organisme d’économie circulaire qui redonne une deuxième vie aux objets, tout en stimulant l’engagement bénévole et la participation communautaire. Il soutient la communauté en redistribuant des surplus générés par la vente d’articles de seconde main à prix abordables.

URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES – Nous sommes à la recherche de préposés au service à la clientèle et de caissiers. Vous aimez travailler avec le public ? Joignez-vous à notre équipe !

Horaire :

Lundi, mercredi et vendredi de 11 h à 16 h 30

Samedi de 10 h à 15 h

Lieu : 61, rue De Montbrun

Inscription : Sur place ou en ligne au www.larecyclerie.ca/devenir-benevole