

Ce qui n’est pas mangé par les tout-petits ne finit plus nécessairement aux poubelles. À Boucherville, les surplus alimentaires de plusieurs milieux de garde prennent plutôt le chemin du Comité d’entraide de Boucherville (CEB), qui les redistribue à des familles et à des personnes en situation de vulnérabilité.



L’initiative « De la table des tout-petits à la communauté », lancée par le CPE Les Mini-Découvreurs, a d’ailleurs valu à l’établissement un prix Coup de chapeau de l’Ordre du mérite de la Ville de Boucherville, remis lors de la séance du conseil municipal du 21 septembre.



Le projet est né dans le cadre d’une démarche de certification environnementale entreprise par le CPE auprès d’ENvironnement JEUnesse (ENJEU) qui lui avait d’ailleurs valu en 2025 une mention Coup de cœur dans le cadre de cette certification.

L’objectif était notamment de revoir la gestion des matières résiduelles et de trouver des façons concrètes de réduire le gaspillage alimentaire.



« Notre objectif était simple : valoriser nos surplus alimentaires », a expliqué Janick Lafrenière, du CPE Les Mini-Découvreurs, lors de la remise du prix.



Le CPE s’est tourné vers le CEB en février 2025. Rapidement, un problème s’est posé : comment récupérer les surplus et les distribuer sans que le projet ne devienne coûteux ou compliqué à gérer?



La solution est venue d’un partenariat avec La Tablée des Chefs. L’organisme a permis au CEB d’avoir accès à des contenants recyclables avec couvercles, qui servent à emballer les surplus avant leur distribution.



Toutes les deux semaines, des bénévoles du CEB passent ainsi récupérer les repas préparés au CPE. Les aliments sont identifiés, puis redistribués à des personnes et des familles qui en ont besoin.



Et l’idée a fait son chemin. Le CEB a approché d’autres organisations de Boucherville (CPE, garderies, services de garde en milieu scolaire et résidences pour personnes âgées) afin de les inviter à participer. La grande majorité ont décidé d’embarquer.



Résultat : selon une estimation du CEB, entre 5 000 et 6 000 repas sont maintenant récupérés et redistribués chaque année à Boucherville.



Pour le CPE, l’initiative dépasse donc largement la question du gaspillage alimentaire.



« Pour nous, ce projet va bien au-delà de l’environnement. Il reflète notre mission communautaire et nos valeurs d’entraide, de solidarité, de respect et de responsabilité », a souligné Mme Lafrenière.



Les surplus peuvent notamment être destinés à des personnes en situation d’itinérance. Le CEB distribue en effet ces surplus aux personnes qui ont des campements près de la 132 et du pont Jacques-Cartier à Longueuil