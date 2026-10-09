Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec les boulangeries Ange, avise la population de ne pas consommer les tartes aux framboises, tartelettes aux framboises et danoises aux framboises vendues entre le 8 et 11 septembre dans neuf boulangeries Ange puisqu’elles pourraient avoir été contaminées par un norovirus.

Les détaillants visés par cette mise en garde sont les boulangeries Ange de Boucherville, sur le boulevard de Mortagne, de Brossard sur le boulevard Lapinière et sur l’avenue de l’Équinoxe, de Châteauguay, sur le boulevard D’Anjou, de Vaudreuil-Dorion sur le chemin Dumberry, de Saint-Charles-Borromée sur la rue de la Visitation, de Rosemère, sur le boulevard Labelle, de Repentigny, sur le boulevard Brien et de Laval sur la rue Lucien-Paiement.

Le MAPAQ informe que cette mise en garde découle d’un rappel d’aliments de l’Agence canadienne d’inspection des aliments concernant des framboises entières surgelées (IQF) de marque Alasko. Les framboises proviennent de la Chine et ont été distribuées dans plusieurs établissements à travers le Canada.

Les produits visés par le rappel ont été offerts à la vente dans les boulangeries mentionnées plus haut. «Ils pourraient également avoir été vendus en ligne ou remis par des organismes communautaires de la région. Les produits étaient remis par un commis et emballés dans une boîte de carton. Ils étaient vendus à l’état réfrigéré. Certains emballages pourraient comporter une étiquette indiquant ‘’ Boulangerie Ange’’ », précise le Ministère.

Le MAPAQ procède actuellement à des vérifications auprès d’autres détaillants qui auraient pu utiliser les framboises visées par un rappel.

Symptômes de nausées et vomissements

Même si les produits visés ne présentent pas de signe d’altération ni d’odeur suspecte, ils pourraient être contaminés par un norovirus et rendre malades les personnes qui les consomment. Généralement, les symptômes possibles sont des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des crampes abdominales.

D’autres symptômes comme des douleurs musculaires, de la fièvre et des maux de tête peuvent également survenir. Les symptômes apparaissent généralement de 24 à 48 heures après la consommation d’un aliment contaminé.

«Il est à noter que quelques cas de maladie en lien avec la consommation de framboises entières surgelées de marque Alasko ont été signalés au MAPAQ jusqu’à présent», précise-t-on.

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].