Le parcours de Zachary Roux n’est pas près de s’arrêter. Après avoir fait ses classes avec les Grizzlis de Boucherville et s’être taillé une place parmi les joueurs étoile de la Ligue de football Montréal-Métro (LFMM), le jeune Bouchervillois entreprend maintenant une nouvelle étape avec les Voltigeurs du Collège Bourget. Son parcours lui a valu un prix Coup de chapeau de l’Ordre du mérite 2026, remis lors de la séance publique du conseil municipal du 21 septembre.

Zachary a commencé le football chez les Grizzlis, où il a évolué dans différentes catégories avant de devenir un joueur important de son équipe. Receveur de passes, il s’est notamment distingué par sa vitesse et ses habiletés avec le ballon, tout en contribuant aux unités spéciales.

La saison 2025 a été particulièrement marquante puisqu’il a été nommé joueur étoile Bantam Division 1 de la LFMM, à titre de receveur éloigné. Il a ensuite franchi un autre palier avec la sélection québécoise U16. Au Défi de l’Est, il a contribué aux succès de la formation du Québec, qui a remporté le championnat national.

Zachary s’est aussi frotté au flag football, participant notamment à une sélection de Team Québec.