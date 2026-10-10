Un peu avant de procéder à l’inauguration officielle des aménagements réalisés dans le parc Arthur-Gauthier, le 5 octobre, on pouvait voir et entendre des enfants s’amuser dans les nouveaux jeux installés dans cet espace vert, signe indéniable qu’ils ont été spontanément adoptés par ces jeunes utilisateurs.

Les anciens modules de jeux avaient atteint la fin de leur durée de vie utile, et la Ville a axé la transformation en adoptant une thématique médiévale, soit une forteresse en bois que les enfants de 5 à 12 ans prennent d’assaut avec plaisir. De plus, une deuxième aire de jeux destinée aux enfants de 18 mois à 5 ans a été aussi aménagée au parc.

La transformation du parc entrepris en 2023 représente un investissement total de 1 033 638$. Dans le cadre de celle-ci, les bancs situés près du terrain de pétanque ont également été remplacés et un abri solaire a été installé afin d’offrir un espace ombragé.

Sixième station BIXI

La Ville a également procédé à l’inauguration d’une nouvelle station BIXI au parc Arthur-Gauthier, la sixième sur le territoire. Elle comprend 15 points d’ancrage et 5 vélos à assistance électrique, alors que les coûts associés à cette nouvelle implantation se chiffrent à 2 000$.

Le maire a précisé qu’avec cette nouvelle installation, le réseau BIXI de Sainte-Julie compte désormais six stations, totalisant 47 vélos, dont 37 à assistance électrique et 10 réguliers. Il a ajouté que les Julievillois ont bien répondu à ce nouveau service puisque l’achalandage aurait «dépassé les attentes de BIXI» pour les premiers six mois d’utilisation.

Mario Lemay aimerait que ces stations puissent être utilisées le plus tôt possible afin de relier Sainte-Julie et Boucherville à l’aide du futur lien cyclable en projet entre les deux villes. Il a précisé qu’il tente aussi de convaincre son homologue de Saint-Bruno afin de joindre le réseau BIXI dans un proche avenir.