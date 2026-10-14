Les boys ont 60, 70, 75, même 85 ans, mais à l’heure du dîner, ils redeviennent simplement des joueurs de hockey. Les «jeunes vieux» n’ont pas l’intention de prendre leur retraite du hockey. Tant que les jambes vont suivre, que le souffle et le cœur tiendront, ils enfileront leurs patins et sauteront sur la glace du centre Gilles-Chabot tous les midis.

Ils lancent, parfois ils comptent, mais surtout, ils ont du fun. Le temps d’une <@Ri>game<@$p>, ils oublient les petits bobos. La Relève les a rencontrés, et c’est une histoire de vieillissement actif, de camaraderie, de routine et de passion qu’ils nous ont racontée.

Le doyen

Le joueur «étoile», le doyen, Maurice Boily. (Photo: La Relève – Diane Lapointe)

À 85 ans, Maurice Boily est le doyen du groupe. Et lorsqu’on lui demande quand il compte accrocher ses patins, la réponse est simple : il n’en sait rien. «Il n’y a aucune échéance», dit-il. M. Boily n’a pourtant pas commencé le hockey à six ans, ni même à 20 ans. C’est son petit-fils qui l’a initié à la soixantaine. Il allait le conduire à la patinoire extérieure lorsqu’un jour, le jeune lui demande s’il savait patiner. Non. Alors M. Boily s’est acheté des patins. «J’étais même pas capable de tourner. La bande me revirait de bord», raconte-t-il en riant. Il a continué.

Quelques années plus tard, il faisait partie des cinq gars (Réal Ringuet, Claude Papineau, Guy Marcil qui est décédé, Étienne Desmarais, et Gaétan Desrosiers) qui se retrouvaient avant les périodes de glace libre dans l’ancien aréna Pierre-Laporte pour jouer quelques minutes avec une rondelle. C’était au début des années 2000. Puis les minutes se sont transformées en 20, en 30, puis en véritables parties. La petite gang est devenue une ligue, la Ligue de hockey sénior.

Aujourd’hui, le groupe compte 68 joueurs d’inscrits, et son nom a changé cette année pour HAB (Hockey des aînés de Boucherville)… un clin d’œil assumé au Canadien de Montréal, mentionne Francis Prézeau, qui est l’un des responsables.

La moyenne d’âge est de 70 ans. Et contrairement à ce qu’on pourrait croire, le niveau de compétition n’a pas complètement disparu avec les années. «On compte les points plus ou moins officieusement sur le banc, mais on a un petit quelque chose de plus quand on sait qu’on a remporté», admet M. Prézeau.

Les plus jeunes de la gang, ceux qui tournent autour de 60 ans, sont toutefois plus compétitifs que leurs coéquipiers de 80 ans. Mais tout le monde semble avoir encore, quelque part, le réflexe du joueur qui veut bien faire.

Même M. Boily, à 85 ans, demeure perfectionniste. Il dit avoir toujours cherché à améliorer son jeu et a même suivi des cours de hockey. Son coup de patin demeure son principal atout. «Moi, mon patin est assez bon», lance-t-il avec une pointe de fierté.

Pour lui, le hockey est devenu bien plus qu’un sport. Il a vu, au tout début, des joueurs arriver essoufflés, avec quelques livres en trop, puis retrouver progressivement la forme. Et il a aussi vu l’inverse : ceux qui ont cessé de jouer et dont la condition physique s’est rapidement détériorée. «Il ne faut jamais m’arrêter», dit-il.

Sur la glace, il ne pense pas à ses 85 ans. Et il ne pense certainement pas encore à la retraite. «Tant que je vais pouvoir bouger pour compétitionner, je vais continuer.»

5 fois par semaine

La ligue a cinq rendez-vous hebdomadaires durant la saison hivernale, et deux l’été. Les joyeux retraités jouent entre les matches du sport-études de l’école De Mortagne. C’est du hockey sans contact, sans lancers frappés et sans gardiens de but.

La cotisation annuelle est de seulement 50$ et donne accès à quelque 200 parties potentielles. À ce prix-là, difficile de trouver une raison de rester à la maison, surtout que le hockey sert aussi de prétexte pour se retrouver.

Dans le vestiaire, on parle des projets, de la famille, de la vie. La ligue organise également un tournoi de golf et deux soupers par année. «C’est la confrérie. La sociabilité partagée», résume M. Prézeau.

Et les organisateurs aimeraient bien voir de nouveaux visages. Une vingtaine de joueurs sur la glace permettrait de former deux équipes complètes de 10.