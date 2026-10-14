La nouvelle succursale de Liquidation Marie ouvrira ses portes dès 9h le jeudi 15 octobre prochain à la Place Nobel, soit à l’endroit où se trouvait l’ancienne quincaillerie Home Hardware.

La fondatrice de la populaire chaîne québécoise d’épiceries à très bas prix, Marie-Ève Breton, a confirmé sur la page de l’entreprise qu’elle sera sur place en avant-midi afin d’échanger avec les clients sur place.

Elle a ajouté qu’il y aura du café, des jus et plein de surprises. Les 100 premiers clients recevront des cadeaux et des surprises de la part des commerçants du centre commercial du Domaine des Hauts-Bois.

Un centre commercial transformé

La venue de ce nouveau commerce a transformé le centre commercial qui contient entre autres le Dollarama. Un autre commerce, Martiz Liquidation, situé au 1999, rue Nobel #6b, a fait son entrée et il vendra également des surplus d’inventaires. Il ne s’agira pas de nourriture, mais plutôt de produits variés à prix liquidation, d’articles pour la maison tels que climatiseurs, aspirateurs, etc.

Soulignons entre autres qu’un nouveau gym, HamFit, a aussi ouvert ses portes à cet endroit, alors que AutoSpa esthétique automobile a pris de l’expansion.

Rappelons que Liquidation Marie dit combattre le gaspillage alimentaire en vendant des surplus d’inventaire, des produits déclassés et des articles proches de leur date de péremption provenant des grands fabricants et distributeurs.

Le concept de Marie-Ève Breton est en pleine expansion et elle vise une cinquantaine de succursales à travers la province d’ici trois ans.